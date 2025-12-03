ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
566
1 хв

"3000 км Україною" вже працює: як отримати безкоштовні квитки на поїзди

Квитки на безкоштовні поїздки до та з прифронтових міст вже доступні для оформлення в застосунку "Укрзалізниці".

Кирило Шостак
Потяг

Потяг / © "Укрзалізниця"

Програма безкоштовних поїздок "3000 км", орієнтована на підтримку жителів прифронтових територій, була офіційно запущена.

"Укрзалізниця" повідомила, що квитки на визначені маршрути у грудні вже доступні для оформлення через мобільний застосунок.

3000 км від УЗ — як отримати безкоштовний квиток на потяг

Програма дозволяє громадянам отримати до 3000 безкоштовних кілометрів для поїздок, переважно на маршрутах до та з прифронтових міст.

Послідовність дій для оформлення квитка:

  1. Оновлення. Встановіть або оновіть мобільний застосунок "Укрзалізниці".

  2. Активація. Активуйте програму відповідно до інструкцій, доступних у застосунку (потрібна верифікація через "Дія.Підпис", як повідомлялося раніше).

  3. Вибір рейсу. Обирайте потрібний маршрут серед доступних рейсів.

“У грудні — це поїзди до та з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає”, – наголошують в “УЗ”.

Раніше повідомлялось, що у грудні програма “3000 км Україною” для підтримки мешканців прифронтових територій запрацює у тестовому режимі. Дізнайтесь, куди можна поїхати безкоштовно.

