31 березня частина України може залишитися без електрики: в чому причина

Відключення світла в Україні / © Associated Press

Реклама

В Україні, 31 березня, можливі тимчасові перебої з електропостачанням. Ситуація зумовлена поєднанням планових робіт на енергетичних об’єктах та несприятливих погодних умов.

Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі «День.LIVE».

Основною причиною зниження потужності в енергосистемі стало виведення у плановий ремонт двох атомних енергоблоків. За словами експерта, це суттєво вплинуло на загальну генерацію.

Реклама

«Наразі в ремонт виведено два атомні енергоблоки, що зменшило потужність системи приблизно на 1,5 гігавата. Ці роботи проводяться заздалегідь, щоб восени енергосистема працювала стабільніше та без аварійних відключень», — зазначив Ігнатьєв.

Такі заходи є необхідними для підготовки до наступного опалювального сезону та запобігання масштабним аваріям у майбутньому.

Додатковим фактором напруженості став циклон, що приніс в Україну дощі. Негода спровокувала падіння ефективності сонячних електростанцій, які зазвичай допомагають покривати денні потреби.

Експерт підкреслив, що ефективність сонячної генерації впала із приблизно 22% до всього 6% від встановленої потужності. Саме тому в регіонах із найбільш сильними опадами ризик відключень є найвищим.

Реклама

Де очікувати відключень

Обмеження електроенергії матимуть тимчасовий характер і торкнуться насамперед тих областей, де триматиметься дощова погода. Фахівці «Укренерго» вже працюють над тим, щоб максимально збалансувати систему.

«Укренерго працює над рівномірним розподілом електроенергії по країні, щоб мінімізувати вплив відключень на споживачів», — додав Ігнатьєв.

Він також заспокоїв громадян, наголосивши, що енергосистема загалом працює стабільно, а відключення будуть лише вимушеним кроком у конкретних регіонах для утримання рівноваги.

Українців закликають підготуватися до можливих перебоїв, зарядити пристрої та уважно стежити за офіційними повідомленнями місцевих енергопостачальників.

Реклама

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк попередив, що навесні відключення світла в Україні будуть нетривалими за умови відсутності нових обстрілів, проте влітку через спеку обмеження неминуче стануть довшими та жорсткішими. Він пояснив, що теплова та гідроенергетика через критичні пошкодження не здатні покривати пікові навантаження.