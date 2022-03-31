31 березня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

31 березня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

31 березня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

31 березня 2022 року - четвер. 36-й день війни Росії проти України. 90-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

31 березня - Міжнародний день резервного копіювання (World Backup Day) або День бекапу (від англ. Backup). Створення резервних копій (бекап) - це створення копії важливих даних (наприклад, сімейних фотографій, відео, документів і електронних листів) на носії (жорсткому диску, флеш-карті, CD-диску та інших носіях), призначеному для відновлення даних у разі їхнього пошкодження або втрати на основному носії. Міжнародний день резервного копіювання якраз покликаний привернути увагу громадськості до питань забезпечення збереження інформації, а також поширити інформацію про необхідність захисту від втрати даних.

31 березня 2022 року - День пам'яті геноциду в Азербайджані. Геноцид проти азербайджанського народу було проведено спільно вірменськими збройними формуваннями і більшовиками 1918 року.

31 березня - яке сьогодні церковне свято

31 березня - день пам'яті святителя Кирила Єрусалимського / commons.wikimedia.org

31 березня в церковному календарі - день пам'яті святителя Кирила Єрусалимського, який народився близько 315 року. Своє дитинство святий провів у Єрусалимі, отримав гарну освіту і був вихований у строгості і в християнському благочесті. Досягнувши повноліття, він прийняв чернецтво, а 345 року його присвятили в сан пресвітера. 350 року помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його наступником.

Народні традиції

До цього часу їздити по дорогах на санях стає складно, а часом і зовсім неможливо, тому і казали: “Кирило – дери полоз”.

Сьогодні прийнято просити під час молитви про дощі для зростання посівів.

Також цього дня можна дізнатися багато корисного про погоду і врожаї, для чого потрібно придивитися до кількості комарів на вулиці – якщо їх багато, то і врожай буде щедрим. Якщо ж прилетить багато лебедів цього дня, то варто очікувати швидкого тепла.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 березня

Які сьогодні іменини: Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.

31 березня народилився:

1864 рік — видавничий діяч, засновник і керівник видавництва "Знання", П'ятницький Костянтин Петрович;

1869 рік — український вчений, один із засновників судової медицини Микола Бокаріус;

1873 рік — український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська Микола Міхновський;

1889 рік — український астрофізик, жертва сталінського терору Борис Герасимович;

1914 рік — український поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Леонід Вишеславський;

1914 рік — український літературний критик, літературознавець Леонід Новиченко;

1939 рік — українська актриса Бурдученко Інна Георгіївна;

1964 рік — український політик і державний діяч, Олександр Турчинов.

Що не можна робити 31 березня

Якщо в будинку є немовля, то не давайте цього дня в борг хліба або солі, інакше можете віддати його щасливу долю.

Під час купання дитини ввечері, нікому не відкривайте двері.

Не рекомендується ходити в гості. Згідно з народним повір’ям, там можна залишити свою удачу.

Не бажано здійснювати будь-які покупки, а також стригти нігті і волосся.

Що можна робити 31 березня

Якщо ви страждаєте від грижі або ж нещасливого життя, то сьогодні можна відвідати цілителів та знахарів.

Пам'ятні події 31 березня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 31 березня:

1284 рік — єпископ Ілі засновує Пітергаус — найстаріший і найменший коледж Кембриджського університету.

1770 рік — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з’ясувавши, що вона острів, бере курс на захід — на Австралію.

1821 рік — скасовано Португальську інквізицію.

1889 рік — офіційне відкриття Ейфелевої башти.

1896 рік — перший замок-блискавка запатентував в США його винахідник, Віткомб Джадсон.

1900 рік — перша реклама автомобілів з’явилася в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post. Одна філадельфійська компанія помістила його під девізом “Автомобілі, які приносять задоволення”.

1900 рік — у Франції ухвалено закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами.

1901 рік — випускається перший автомобіль “Мерседес”. Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВС). Цей автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися “Мерседесом” (на ім’я доньки Р. Даймлера).

1917 рік — у Києві відкрито першу українську гімназію.

1929 рік — Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 березня його схвалило НТШ у Львові.

1936 рік — у Мюнхені відкривається “Виставка дегенеративного мистецтва” (сюрреалізм, імпресіонізм, абстракціонізм і т. Д.).

1940 рік — відкрито нью-йоркський аеропорт Ла Гардіа.

1952 рік — відкрито Львівську філію Академії наук України.

1967 рік — після рішення Франції про вихід із військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа до столиці Бельгії Брюсселя.

1991 рік — на референдумі в Грузії 90% населення голосує за незалежність.

1998 рік — пілот “Формули-1” Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год.

1999 рік — виходить у світ один з найзнаменитіших науково-фантастичних фільмів — “Матриця”.

2017 рік — на аеродромі Святошин у Києві здійснив перший політ літак Ан-132D, який розробила АНТК “Антонов”.

Народні прикмети на 31 березня