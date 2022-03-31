31 березня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

31 березня 2022 року - четвер. 36-й день війни Росії проти України. 90-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
31 березня - Міжнародний день резервного копіювання (World Backup Day) або День бекапу (від англ. Backup). Створення резервних копій (бекап) - це створення копії важливих даних (наприклад, сімейних фотографій, відео, документів і електронних листів) на носії (жорсткому диску, флеш-карті, CD-диску та інших носіях), призначеному для відновлення даних у разі їхнього пошкодження або втрати на основному носії. Міжнародний день резервного копіювання якраз покликаний привернути увагу громадськості до питань забезпечення збереження інформації, а також поширити інформацію про необхідність захисту від втрати даних.
31 березня 2022 року - День пам'яті геноциду в Азербайджані. Геноцид проти азербайджанського народу було проведено спільно вірменськими збройними формуваннями і більшовиками 1918 року.
31 березня - яке сьогодні церковне свято
31 березня в церковному календарі - день пам'яті святителя Кирила Єрусалимського, який народився близько 315 року. Своє дитинство святий провів у Єрусалимі, отримав гарну освіту і був вихований у строгості і в християнському благочесті. Досягнувши повноліття, він прийняв чернецтво, а 345 року його присвятили в сан пресвітера. 350 року помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його наступником.
Народні традиції
До цього часу їздити по дорогах на санях стає складно, а часом і зовсім неможливо, тому і казали: “Кирило – дери полоз”.
Сьогодні прийнято просити під час молитви про дощі для зростання посівів.
Також цього дня можна дізнатися багато корисного про погоду і врожаї, для чого потрібно придивитися до кількості комарів на вулиці – якщо їх багато, то і врожай буде щедрим. Якщо ж прилетить багато лебедів цього дня, то варто очікувати швидкого тепла.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 березня
Які сьогодні іменини: Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.
31 березня народилився:
- 1864 рік — видавничий діяч, засновник і керівник видавництва "Знання", П'ятницький Костянтин Петрович;
- 1869 рік — український вчений, один із засновників судової медицини Микола Бокаріус;
- 1873 рік — український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська Микола Міхновський;
- 1889 рік — український астрофізик, жертва сталінського терору Борис Герасимович;
- 1914 рік — український поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Леонід Вишеславський;
- 1914 рік — український літературний критик, літературознавець Леонід Новиченко;
- 1939 рік — українська актриса Бурдученко Інна Георгіївна;
- 1964 рік — український політик і державний діяч, Олександр Турчинов.
Що не можна робити 31 березня
- Якщо в будинку є немовля, то не давайте цього дня в борг хліба або солі, інакше можете віддати його щасливу долю.
- Під час купання дитини ввечері, нікому не відкривайте двері.
- Не рекомендується ходити в гості. Згідно з народним повір’ям, там можна залишити свою удачу.
- Не бажано здійснювати будь-які покупки, а також стригти нігті і волосся.
Що можна робити 31 березня
- Якщо ви страждаєте від грижі або ж нещасливого життя, то сьогодні можна відвідати цілителів та знахарів.
Пам'ятні події 31 березня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 31 березня:
- 1284 рік — єпископ Ілі засновує Пітергаус — найстаріший і найменший коледж Кембриджського університету.
- 1770 рік — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з’ясувавши, що вона острів, бере курс на захід — на Австралію.
- 1821 рік — скасовано Португальську інквізицію.
- 1889 рік — офіційне відкриття Ейфелевої башти.
- 1896 рік — перший замок-блискавка запатентував в США його винахідник, Віткомб Джадсон.
- 1900 рік — перша реклама автомобілів з’явилася в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post. Одна філадельфійська компанія помістила його під девізом “Автомобілі, які приносять задоволення”.
- 1900 рік — у Франції ухвалено закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами.
- 1901 рік — випускається перший автомобіль “Мерседес”. Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВС). Цей автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися “Мерседесом” (на ім’я доньки Р. Даймлера).
- 1917 рік — у Києві відкрито першу українську гімназію.
- 1929 рік — Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 березня його схвалило НТШ у Львові.
- 1936 рік — у Мюнхені відкривається “Виставка дегенеративного мистецтва” (сюрреалізм, імпресіонізм, абстракціонізм і т. Д.).
- 1940 рік — відкрито нью-йоркський аеропорт Ла Гардіа.
- 1952 рік — відкрито Львівську філію Академії наук України.
- 1967 рік — після рішення Франції про вихід із військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа до столиці Бельгії Брюсселя.
- 1991 рік — на референдумі в Грузії 90% населення голосує за незалежність.
- 1998 рік — пілот “Формули-1” Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год.
- 1999 рік — виходить у світ один з найзнаменитіших науково-фантастичних фільмів — “Матриця”.
- 2017 рік — на аеродромі Святошин у Києві здійснив перший політ літак Ан-132D, який розробила АНТК “Антонов”.
Народні прикмети на 31 березня
- Якщо до цього дня на схилах з’явилися перші квіти мати-й-мачухи, то в кінці березня і в квітні буде тепла погода.
- Сніг довго купами лежить – у худоби легкий рік буде.
- Комарі з’явилися – до сонячної і ясної погоди.
- Багато комарів в лісі – добре вродять овес і ягоди.
- Лебеді прилетіли – до тепла.