31 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

31 липня 2022 року – неділя. 158-й день війни Росії проти України. 212-й день року. Яке сьогодні, 31 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

31 липня - День народження Гаррі Поттера. Гаррі Поттер - один з головних героїв дитячих романів письменниці Джоан Роулінг про магічний світ. Згідно з сюжетом він народився 31 липня 1980 року. Цікаво, що і сама письменниця народилася 31 липня, але 1965 року. Фанати історії про "хлопчика, який вижив" та потім врятував магічний світ, часто святкують цю дату. Адже також 31 липня 1997 року вийшла в світ перша книга серії "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Також 31 липня - День працівників торгівлі України. Професійне свято, яке було створене для вшанування праці людей, що займаються торгівлею. В сучасному світі торгівля вважається вагомим економічним та політичним фактором для будь-якої держави.

А ще 31 липня - День безпородної собаки. Неофіційна, проте дуже важлива подія. В більшості випадків безпородні собаки мешкають у притулках чи просто неба. Тому що люди у виборі домашнього улюбленця часто зупиняються на породистих собачках. Однак потрібно зрозуміти, що безпородні песики - віддані та дуже розумні.

31 липня - Всесвітній день рейнджерів. Подія була започаткована Міжнародною федерацією рейнджерів 2007 року. Рейнджер займається інспектуванням заповідних зон та національних парків. Його завдання полягає у тому, щоб захищати диких тварит та зберігати їх від негативного впливу цивілізації, браконьєрів.

Також 31 липня - День африканської жінки. Рішення про започаткування події було прийняте Всеафриканською конференцією жінок в Дар-ес-Саламі (Танзанія) 1962 року. Мета цього дня - звернути увагу суспільства на проблеми африканок.

А ще 31 липня - Національний день малинового торта/пирога в США. Неофіційна, але дуже смачна подія. Дату обрали не випадково. Саме в цей період в США починає достигати малина.

31 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

31 липня - день пам'яті преподобного Іоанна Печерського / Фото: commons.wikimedia.org

31 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Іоанна Печерського. Він був монахом Києво-Печерської лаври. Жив в XII столітті в Київській Русі. Прийняв чернецтво з юних літ. Намагався дотримуватися суворого способу життя. Помер в Києво-Печерському монастирі 1160 року.

Пам’ятні дати 31 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 31 липня:

30 рік до н. е. — битва при Александрії, коли Марк Антоній завдає поразки військам Октавіана;

781 рік — вперше зареєстроване виверження гори Фудзі в Японії;

904 рік — араби захопили Салоніки, друге за величиною місто Візантійської імперії;

1009 рік — Сергій IV стає сто сорок третим римським папою після зречення папи Іоанна XVIII;

1423 рік — відбувається битва при Кравані — французька армія зазнає поразки від англійців на березі річкі Йонна;

1431 рік — битвою на переправі під Луцьком починається громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Польського Владислава-Ягайла;

1451 рік — Жака Кера заарештовують за наказом короля Франції Карла VII Звитяжного;

1498 рік — експедиція Xристофора Колумба відкриває острів Тринідад;

1547 рік — шотландські роялісти захопили і відправили на французькі галери лідера лютеранської реформації в Шотландії Джона Нокса;

1667 рік — укладають Бредський мир, що завершує другу англо-голландську війну;

1751 рік — пожежа в Стокгольмі знищує 1,000 будинків;

1919 рік — армія УНР та Українська Галицька армія займають Київ;

1837 рік — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету;

1919 рік — у Німеччині ухвалюють Веймарську конституцію, вона стає республікою;

1924 рік — польський уряд забороняє вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України;

1941 рік — Костя Паньківського у Львові обирають головою Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1971 рік — вперше людина проїжджає по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 рік — У Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини;

1994 рік — Сергій Бубка встановлає світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

31 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 31 липня називається Омеляни, Омелянів день. В останній день липня наші предки закінчували збирати жито. Ті, хто вже все зібрав, відпочивали та набиралися сил. В цей день було прийнято мити лопати і серпи освяченою водою, щоб інструменти служили довше.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 липня

Які сьогодні іменини: Іван, Ємельян.

31 липня народилися:

1866 рік — український церковний діяч, теолог, педагог Діонісій Дорожинський;

1965 рік — англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера, Джоан Роулінг.

Погода на 31 липня

31 липня в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опади з самого ранку (вранці дощ, вдень - дощ з грозою). У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +18 вночі. У Львові +21 вдень та +17 вночі. У Харкові +28 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.