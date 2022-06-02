31-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії у Львівській області

31-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії у Львівській області

Жительку Самбірського району госпіталізували після укусу змії в ногу.

У середу, 1 червня, 31-річну мешканку села Яворів Самбірського району Львівської області змія вкусила у стопу. Внаслідок чого жінку госпіталізували до лікарні.

Про це поінформували у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

"1 червня о 20:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Турківської центральної міської лікарні з діагнозом – укус змії лівої стопи поступила жінка 1991 року народження. Потерпіла - жителька с. Яворів Самбірського району", - йдеться у повідомленні.

Стан потерпілої – середнього ступеня важкості.

Рятувальники просять мешканців області бути обережними та уважними під час походів до лісу чи на природу.

"Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Під час походу до лісу краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - зазначили надзвичайники.

Нагадаємо, раніше з укусом змії до реанімації потрапив 42-річний мешканець с. Вовче Самбірського району.

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