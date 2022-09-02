31-річна зрадниця і дружина українського військового "зливала" російським спецслужбам координати ЗСУ

Жінка потайки використовувала свого чоловіка - бійця ЗСУ, розпитувавши інформацію про розташування його військової частини та інших угрупувань ЗСУ. Отримані дані вона передавала російським спецслужбам для обстрілів.

СБУ викрила зрадницю, яка передавала російським спецслужбам координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового. Інформаторка надавала окупантам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомили в СБУ.

31-річна зрадниця, мешканка Дніпропетровської області, розпочала працювати на ворога у травні. Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина.

"Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Зловмисниця використовувала свого чоловіка "в темну": випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях", - розповідають у спецслужбі.

Отриману інформацію вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де її використовували для артилерійських та авіаударів.



Зрадницю затримали після чергової передачі даних.



Слідчі СБУ повідомили їй про підозру.

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