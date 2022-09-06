31-річний житель Ірпеня вбив чоловіка та заховав труп у погребі: фото

Житель Ірпеня забив до смерті 40-річного чоловіка, а його тіло заховав.

31-річний житель Ірпеня Київської області вбив 40-річного чоловіка та сховав його тіло у погребі.

Про це повідомили у пресслужбі Бучанського районного управління поліції.

"Правоохоронці встановили, що 21 серпня 31-річний ірпенчанин прийшов помститися, бо 40-річний чоловік мав конфлікт із його сестрою. Між чоловіками зав'язалася суперечка, яка згодом переросла в бійку. Лиходій бив знайомого руками, ногами й табуреткою по голові, шиї та тулубу", - розповідають у поліції.

фото / поліції

Від отриманих травм потерпілий чоловік загинув на місці. Аби приховати злочин, зловмисник переніс тіло до льоху.

фото / поліції

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 ККУ. Чоловіку вже оголосили підозру, йому загрожує до 10 років за ґратами.

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