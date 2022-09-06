31-річний житель Ірпеня вбив чоловіка та заховав труп у погребі: фото

Житель Ірпеня забив до смерті 40-річного чоловіка, а його тіло заховав.
31-річний житель Ірпеня Київської області вбив 40-річного чоловіка та сховав його тіло у погребі.
Про це повідомили у пресслужбі Бучанського районного управління поліції.
"Правоохоронці встановили, що 21 серпня 31-річний ірпенчанин прийшов помститися, бо 40-річний чоловік мав конфлікт із його сестрою. Між чоловіками зав'язалася суперечка, яка згодом переросла в бійку. Лиходій бив знайомого руками, ногами й табуреткою по голові, шиї та тулубу", - розповідають у поліції.
Від отриманих травм потерпілий чоловік загинув на місці. Аби приховати злочин, зловмисник переніс тіло до льоху.
За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 ККУ. Чоловіку вже оголосили підозру, йому загрожує до 10 років за ґратами.
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