31 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

31 серпня 2022 року – середа. 189-й день війни Росії проти України. 243-й день року. Останній день літа. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

31 серпня - Міжнародний день поінформованності про передозування. Створили його ще 2001 року. Головна його мета - привернути увагу суспільства до актуальності цієї проблеми. Символ кампанії - срібна стрічка.

Також 31 серпня - День їжі на свіжому повітрі в США. Обрали дату не випадково, адже це останній день літа. Хоч погода ще стоїть тепла та сонячна, однак всім зрозуміло, що скоро доведеться попрощатися з літом.

А ще 31 серпня - День визнання франшизи. Головна мета цього свята - підвищити обізнанність покупців про придбання товарів в магазинах франшиз. Особливий день створили 2011 року. До нього приурочили багато акцій, знижок та розпродажів.

31 серпня - Всесвітній день блогу. Хоч історія блоггінгу коротка, але сьогодні блоги стали невід'ємною частиною онлайн культури. Заснували подію 2005 року, а дату обрали на честь того, що її векторна ілюстрація у форматі eps8 має вигляд слова "blog" ("блог" з англійської мови).

Яке сьогодні, 31 серпня, церковне свято

31 серпня - день пам'яті мучеників Флора та Лавра / Фото: commons.wikimedia.org

31 серпня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Флора та Лавра. Вони були християнськими мучениками, які жили у Візантії в II столітті. Працювали вони каменотесами, а їхніми вчителями в цій справі були християни Прокл і Максим, від яких вони також дізналися все про Господа. Якось послав їх правитель до сусідньої області, щоб вони там спорудили язичницький храм. Святі працювали, але самі жили в молитвах, а зароблені гроші віддавали біднякам. Після закінчення будівництва вони, разом з іншими християнами, розтрощили в будівлі язичницькі ідоли, а замість них поставили хрест. Через це мучеників кинули в колодязь і присипали зверху землею.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 серпня

Які сьогодні іменини: Георгій, Григорій, Євгеній, Єміліан, Лев, Іларіон, Лука, Діонісій, Михайло, Макарій, Христофор, Варнава.

Талісманом людини, народженої 31 серпня є родоніт. Дуже яскравий камінь, який може бути червоним, малиновим або вишнево-рожевим. З давніх часів йому приписували різні лікарські властивості. Вважалося, що він покращує роботу серця та нормалізує діяльність шлунку.

В цей день народилися:

1881 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ Іван Омелянович-Павленко;

1974 рік — український тенісист, перша ракетка країни Андрій Медведєв.

Що не можна робити в цей день

Не варто працювати сьогодні в полі з кіньми.

Не лайтеся і не сваріться.

Не можна позичати гроші.

Заборонено випалювати на худобі клеймо.

Народні прикмети і традиції на 31 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: прозоре і свіже повітря - чекайте на негоду;

якщо кінь фиркає і перебирає ногами також буде погана погода;

день спекотний, але сонце сховалося за хмарами - до дощу;

якщо не посіяти до 31 серпня, то зійде один бур'ян.

В народі 31 серпня називали Фролів день. Цього дня обов'язково мили та чистили коней, не використовували їх у працю, а гриву прикрашали стрічками. Господині пекли печиво у формі підкови.

Погода на сьогодні, 31 серпня

Сьогодні, 31 серпня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмари з'являться після обіду, в другій половині дня очікується дрібний дощ. У Харкові в середині дня небо затягнеться хмарами, без опадів. В Одесі хмарно, але опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +18 вночі. У Львові +21 вдень та +12 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +30 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 31 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 серпня: