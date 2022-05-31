31 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

31 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

31 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

31 травня 2022 року – вівторок. 97-й день війни Росії проти України. 151-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

31 травня - Всесвітній день блондинок. Це досить молода подія. Вперше вона була проведена в США 9 червня 2001 року. Адвокатеси-білявки хотіли показати своїм колегам-чоловікам, що вони не гірше за них розуміються на кореспонденції. Існує ще одна версія походження святкової дати - 2006 року була проведена перша премія "Діамантова шпилька".

Також 31 травня - День народження велосипедного спорту. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 1868 року провели перші в світі велоперегони. Відбулися змагання в передмісті Парижу, в старовинному парку. Дистанцію в 2 км першим подолав 19-річний юнак Джеймс Мур з Британії.

А ще 31 травня - Всесвітній день без тютюну. Щорічна подія була запроваджена ВОЗ. Перші медичні факти про шкідливий вплив тютюну з'явилися в період від 1950 до 1960 року. Зокрема, було доведено, що куріння може стати причиною онкологічних захворювань дихальних шляхів і легень.

31 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

31 травня в церковному календарі – день пам'яті Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. Вони постраждали за свою віру в Христа в IV столітті. Страждання дів описав в своїх спогадах мученик Федот Анкірський, який був родичем однієї з них.

Пам’ятні дати 31 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 31 травня:

1223 рік — монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемагають русько-половецькі сили у битві на річці Калка;

1859 рік — в Лондоні запускають знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;

1868 рік — у Парижі відбуваютья перші велосипедні перегони;

1870 рік — професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt отримує патент на асфальт, його застосовують вперше в липні того ж року на Вільям-стріт у Ньюарку;

1879 рік — у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю та демонструють перший електропоїзд, який сконструював Вернер фон Сіменс;

1884 рік — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог отримує патент на кукурудзяні пластівці;

1894 рік — відкривають електричний трамвай у Львові;

1946 рік — у Києві створюють літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;

1988 рік — Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day);

1989 рік — на установчій конференції у Неаполі утворюють Міжнародну асоціацію україністів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 травня

Які сьогодні іменини: Давид, Богдан, Андрій, Іраклій, Денис, Семен, Петро, Павло, Федот, Макар, Лев, Василь, Михайло, Юлія, Клавдія, Христина, Фаїна.

31 травня народилися:

1919 рік — український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф Леонід Махновець;

1931 рік — учений-українознавець і громадський діяч Кононенко Петро Петрович;

1939 рік — український радянський художник-графік Сергій Герасимчук;

1955 рік — український веслувальник Сергій Чухрай.

Погода на 31 травня

31 травня в Києві зранку ясна погода, вночі очікується дрібний дощ, потім без опадів. У Львові хмарна погода весь день, вранці сильний дощ, який до вечора послабшає. У Харкові ясним небо буде лише вранці, ввечері можливий дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +14 вночі. У Львові +21 вдень та +10 вночі. У Харкові +28 вдень та +17 вночі. В Одесі +27 вдень та +15 вночі.