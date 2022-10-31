31 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

31 жовтня 2022 року – понеділок. 250-й день війни Росії проти України. До Нового року залишився 61 день. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

31 жовтня - Всесвітній день міст (World Cities Day). Офіційно свято затвердили 2014 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Головна його мета - залучити широку громадськість до тих проблем, з якими стикаються сучасні міста, показати ту роль, що вони відіграють у питаннях екологічної безпеки і зміни клімату.

Також 31 жовтня - Міжнародний день економії (International Saving Day). Історія цього свята розпочинається 27 жовтня 1924 року. Тоді відбувся міжнародний конгрес ощадних банків в Мілані, у якому взяли участь представники 29 країн. Ідею створити свято запропонували в останній день конгресу, а саме 31 жовтня.

А ще 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря. Саме цього дня лідери причорноморських країн (України, Румунії, Туреччини, Болгарії та інших) підписали важливий природоохоронний документ. Він називається "Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря".

31 жовтня - Геловін (Haloween). Святкують це незвичне свято традиційно в ніч проти 1 листопада. Своїх корінням воно сягає давніх кельтів. А початком сучасного свята прийнято вважати стародавній Самайн. Відповідно до вірувань давніх кельтів Самайн відносили до 4 основних календарних свят. В багатьох кельтських народів в листопаді починався Новий рік. Тому межа між темними та світлими силами була стерта.

Яке сьогодні, 31 жовтня, церковне свято

31 жовтня - день пам'яті апостола і євангеліста Луки / Фото: commons.wikimedia.org

31 жовтня в церковному календарі – день пам'яті апостола і євангеліста Луки. Він був автором третього Євангелія та супутником апостола Павла. Походив з Антіохії (Сирія) та був, ймовірно, лікарем. Він описав діяльність та життя апостолів в своїй книзі "Діяння святих апостолів". Народився в сім'ї язичників і охрестився вже в дорослому віці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 жовтня

Які сьогодні іменини: Юлій, Йосип, Лука, Давид, Гаврило, Давид, Семен, Марина, Юліана, Злата.

Талісманом людини, народженої 31 жовтня є топаз. Це напівдорогоцінний камінь природного походження, відомий з давніх часів. Здавна люди вірили, що топаз допомагає позбавити від безсоння і нічних кошмарів.

В цей день народилися:

1853 рік — український народник, винахідник Микола Кибальчич;

1886 рік — український військовий діяч Марко Безручко.

Що не можна робити в цей день

Не варто їсти гострі страви.

Не ставте на стіл взуття.

Не можна перераховувати монети.

Народні прикмети і традиції на 31 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: на цибулі багато лушпиння - зима буде морозною;

дме південний вітер - буде потепління;

кіт почав часто дряпати підлогу - чекайте на сильні вітри;

якщо до цього ще не випав сніг - зима прийде пізно.

В народі 31 жовтня називали Луків день. Цього дня художники та іконописці молилися Луці, щоб отримати натхнення. Також 31 жовтня вважали найбільш вдалим днем для творчості, хобі, рукоділля. Також цього дня готували і йшли на полювання.

Погода на сьогодні, 31 жовтня

Сьогодні, 31 жовтня, в Києві безхмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, але вдень і ввечері вийде сонце, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +8 вночі. У Львові +18 вдень та +9 вночі. У Харкові +9 вдень та +5 вночі. В Одесі +17 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 31 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 жовтня:

1517 рік — чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднює 95 тез проти індульгенцій;

1625 рік — починається штурм річпосполитськими військами Куруківського козацького табору;

1815 рік — британець Гемфрі Деві отримує патент на шахтарську лампу;

1864 рік — Невада стає 36-м штатом США;

1902 рік — прокладають перший телеграфний кабель через Тихий океан (з Канади в Австралію);

1903 рік — у Парижі відкривають перший Осінній салон, створений на противагу консеративному Паризькому салону;

1929 рік — газета "Правда" закликає до проведення "загальної колективізації";

1941 рік — на горі Рашмор (США) завершують спорудження найбільшого пам'ятника світу (18-метрові голови чотирьох президентів);

1952 рік — у Тихому океані США проводять випробування першої водневої бомби;

1956 рік — американський адмірал Г. Дуфек стає першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі;

1968 рік — президент США Ліндон Джонсон оголошує про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам;

1973 рік — Собор єпископів Української Автокефальної Церкви приймає постанову про єдність Української Православної Церкви;

1984 рік — Сикхський терорист вбиває прем'єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1992 рік — Папа Римський Іван Павло II оголошує рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції.

1995 рік — Україна завершує виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62;

1995 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи;

1999 рік — у другий тур президентських виборів в Україні проходить Леонід Кучма і Петро Симоненко.

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