31 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

31 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо листя з вишні ще не опало — сніг довго не ляже.

Який сьогодні день

У неділю, 31 жовтня, в світі відзначають Геловін, Всесвітній день міст, Міжнародний день економії, Міжнародний день Чорного моря та День чарівництва.

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В Еквадорі цього дня святкують День Державного герба, в Індії - День національної єдності.

Пам'ятні дати 31 жовтня

1815 — британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.

1864 — Невада стала 36-м штатом США.

1902 — Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.

1941 — На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.

1952 — У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.

1956 — Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.

1961 — Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГРЕС.

1968 — Президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам.

1992 — Папа Римський Іван Павло II оголосив рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції.

Церковне свято сьогодні 31 жовтня

31 жовтня православний світ згадує життя євангеліста Луки - автора однієї з книг Євангелія, а також книги Діянь святих апостолів. Лука був одним з 70 учнів Христа, так званого “другого кола апостолів”. Спочатку Христос відібрав 12 учнів, а потім, напередодні Своїх страждань, відібрав ще 70, яких благословив розповсюджувати християнство світом.

Євангеліст Лука став першим істориком християнської віри, який намагався якомога точніше, за хронологією, описати події життя Христа та його апостолів після Вознесіння.

Що не можна робити цього дня​​​

Будинок або квартиру потрібно прикрасити оберегами. Найкраще, якщо це будуть горіхи чи свічки. Їх потрібно помістити біля вікон, а також розкидати по кутках. Але найважливіше – гарбуз із запаленою всередині свічкою, який потрібно поставити навпроти вхідних дверей.

На Геловін обов’язково потрібно завітати до сусідів у пошуках закуски. Цієї ночі мертві повертаються та бродять навколо місць, де провели більшу частину свого життя, в пошуках тепла та їжі. І чим більше живих будуть схожими на мертвих і чим спокійніше люди будуть реагувати на гостей, тим задоволенішими будуть духи.

Також ця ніч ідеально підходить для ворожінь, виклику духів, трансу і розмов про смерть. У Геловін кожна людина має шанс почути голоси з потойбічного світу, зв’язатися з мертвими і отримати інформацію, яка недоступна в інші дні.

Прикмети на 31 жовтня

У народі день Луки часто називали "Луків день". 31 жовтня намагалися обов’язково з’їсти хоча б трохи цибулі, щоб зберегти здоров’я на весь наступний рік. Також було заведено влаштовувати цибульні базари, хоча сама по собі торгівля цибулею не вважалася прибутковим заняттям. У день Луки вранці вирушали до церкви для того щоб помолитися йому про добробут у родині. За допомогою до святого також зверталися й городники.

Associated Press

31 жовтня починалося так зване осіннє павутиння, яке передбачало вихід у море для риболовлі. Тому також молилися Луці, попросивши його про успіх у справах. У цей час можна було зловити плотву, ляща, головня, окуня, сома, щуку. Цікаво, що риб наші предки довго вважали втіленням душ померлих людей.

Іменини 31 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 31 жовтня, святкують: Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Леонтій, Микола, Семен, Сергій, Юліан.

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