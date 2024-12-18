32 удари ножем: уродженець Росії зарізав на Рівненщині дружину та скоїв ДТП

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Завдавши 32 ножові удари по тілу жінки, 67-річний зловмисник, уродженець рф, орієнтовно п’ять годин знаходився із загиблою в одному помешканні й не намагався допомогти чи викликати швидку.

Про це повідомили ГУНП в Рівненській області.

"Близько 23 години між подружжям виник черговий конфлікт через побут. Коли ж дружина сказала, що знову помістить чоловіка у спеціалізований лікувальний заклад, останній розлютився, схопив на кухні ніж та й наніс жінці численні ножові поранення, від яких та померла", – йдеться в повідомленні.

Близько четвертої ранку чоловік залишив будинок, прихопивши із собою знаряддя злочину.

А вже о 5:30 годині 67-річний житель села Могиляни неподалік села Вересневе скоїв ДТП. Коли на місце прибув екіпаж патрульної поліції, чоловік спричинив собі ножове поранення руки. Потерпілого із політравмою госпіталізували до реанімації.

28 серпня суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі. Слідчі скерували матеріали справи до суду.

Нагадаємо, у Кропивницькому судитимуть місцевого мешканця, який, за версією слідства, зберігав та розповсюджував дитячу порнографії через Telegram-канали.

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