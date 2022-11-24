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34 "прильоти" на Сумщині: окупанти обстріляли три громади снарядами та мінами

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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34 "прильоти" на Сумщині: окупанти обстріляли три громади снарядами та мінами

Фото: Патрульна поліція Сумської області

Окупанти гатили по населених пунктах Сумської області.

Сьогодні, 24 листопада, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Загалом окупанти випустили понад 30 мін і снарядів.

Про це голова повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у телеграмі.

"Сьогодні росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській та Шалигинській громадах", - поінформував він.

По Новослобідській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 6 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок.

Шалигинська громада зазнала артобстрілу з території росії. Там зафіксували 18 "прильотів". На щастя, без руйнувань.

Середино-Будська громада: російські військові обстріляли прикордоння з мінометів. Було 10 "прильотів", без руйнувань.

Окупанти гатять по Сумщині

Росіяни щодня завдають ударів по Сумщині. 22 листопада заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти вчергове обстріляли область, випустивши по чотирьох громадах близько 100 снарядів та мін.

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Дата публікації
Перегляди
393
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