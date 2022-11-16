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34-річна колаборантка на Харківщині зухвало зірвала прапор зі сільради, пошматувала і викинула: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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34-річна колаборантка на Харківщині зухвало зірвала прапор зі сільради, пошматувала і викинула: фото

Фото: Харківська обласна прокуратура

Колаборантка поглумилася зі стяга України.

У селищі Вільшани Харківської області жінка розірвала та викинула на землю прапор України. Інцидент стався вранці 15 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Харківсьої обласної прокуратури.

"34-річна жінка підійшла до будівлі колишньої Вільшанської селищної ради, зламала флагшток, на якому був стяг. Після цього вона зухвало зірвала прапор, розірвала на частини та викинула на землю неподалік будівлі", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці оперативно викрили місцеву мешканку. Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

Колаборанти в Україні

Нагадаємо, жителі звільнених від окупантів населених пунктів на південному напрямку скаржаться на те, що українська влада ніяк не карає місцевих, які допомагали загарбником.

У Херсоні, який 11 листопада українські військові звільнили з-під окупації РФ, вже затримали двох колаборантів і прив'язали їх до ліхтарних стовпів за допомогу путінським військам.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

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Дата публікації
Перегляди
8800
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