34-річна колаборантка на Харківщині зухвало зірвала прапор зі сільради, пошматувала і викинула: фото

У селищі Вільшани Харківської області жінка розірвала та викинула на землю прапор України. Інцидент стався вранці 15 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Харківсьої обласної прокуратури.

"34-річна жінка підійшла до будівлі колишньої Вільшанської селищної ради, зламала флагшток, на якому був стяг. Після цього вона зухвало зірвала прапор, розірвала на частини та викинула на землю неподалік будівлі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно викрили місцеву мешканку. Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

Колаборанти в Україні

Нагадаємо, жителі звільнених від окупантів населених пунктів на південному напрямку скаржаться на те, що українська влада ніяк не карає місцевих, які допомагали загарбником.

У Херсоні, який 11 листопада українські військові звільнили з-під окупації РФ, вже затримали двох колаборантів і прив'язали їх до ліхтарних стовпів за допомогу путінським військам.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

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