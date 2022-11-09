34-річний житель Чернівців зарізав маму і втопив її котів: вбивцю відправили до психлікарні

За висновками експертів, чоловік має ознаки психічного захворювання.
34-річний житель Чернівців вбив вдома маму та втопив її двох котів у ванній. За скоєний злочин чоловіка відправили на примусове лікування у психіатричний закладі із суворим наглядом.
Про це повідомили у прокуратурі Чернівецької області.
"Встановлено, що 30 червня цього року, перебуваючи у Чернівцях за місцем свого проживання, 34-річний чоловік наніс своїй 64-річній матері смертельні ножові поранення та втопив у ванній двох її котів. У скоєному сам зізнався правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.
Експерти встановили, що обвинувачений має ознаки психічного захворювання. За їхніми словами, на момент скоєння злочину чоловік не усвідомлював свої дії та не міг керувати ними, отже є неосудним.
В результаті чоловіка примусово госпіталізували до закладу з наданням психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Серія вбивств в Україні
У понеділок, 7 листопада, 21-річний хлопець з Рівненщини жорстоко вбив свою 17-річну дівчину, після чого її тіло викинув на вулицю.
А 6 листопада 53-річна жителька Дніпра задушила 41-річну жінку, за якою доглядала, та втекла з місця злочину.
31 жовтня у Дніпрі було скоєне ще одне вбивство. В під'їзді житлового будинку один чоловік зарізав ножем іншого.
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