34-річний житель Чернівців зарізав маму і втопив її котів: вбивцю відправили до психлікарні

34-річний житель Чернівців вбив вдома маму та втопив її двох котів у ванній. За скоєний злочин чоловіка відправили на примусове лікування у психіатричний закладі із суворим наглядом.

Про це повідомили у прокуратурі Чернівецької області.

"Встановлено, що 30 червня цього року, перебуваючи у Чернівцях за місцем свого проживання, 34-річний чоловік наніс своїй 64-річній матері смертельні ножові поранення та втопив у ванній двох її котів. У скоєному сам зізнався правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

Експерти встановили, що обвинувачений має ознаки психічного захворювання. За їхніми словами, на момент скоєння злочину чоловік не усвідомлював свої дії та не міг керувати ними, отже є неосудним.

В результаті чоловіка примусово госпіталізували до закладу з наданням психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Серія вбивств в Україні

У понеділок, 7 листопада, 21-річний хлопець з Рівненщини жорстоко вбив свою 17-річну дівчину, після чого її тіло викинув на вулицю.

А 6 листопада 53-річна жителька Дніпра задушила 41-річну жінку, за якою доглядала, та втекла з місця злочину.

31 жовтня у Дніпрі було скоєне ще одне вбивство. В під'їзді житлового будинку один чоловік зарізав ножем іншого.

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