34-річний чоловік на Рівненщині навмисне зніс трактором блокпости: фото

За скоєне йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

На Рівненщині 34-річний житель Старого Села зніс трактором два оборонних укріплення, адже йому не сподобалось, що їх облаштували біля його господарства. Інцидент стався у четвер, 23 січня.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Повідомлення про вчинене правопорушення надійшло до поліції від командира добровольчого формування територіальної громади, члени якої двома днями раніше облаштовували стаціонарні вогневі позиції на вулицях І. Франка та Б. Хмельницького.

Поліцейські з’ясували, що оборонні укріплення встановлювала Старосільська громада на виконання наказу Рівненської ОВА та рішення ради оборони області відповідно до плану-схеми охорони та оборони населеного пункту Старе Село.

"Виявилося, що чоловікові, який проживає поруч, не сподобалося таке сусідство, бо фортифікаційні споруди розташовані близько біля його господарства, заважають виїзду із подвір’я та непотрібні взагалі. Тому 34-річний житель Старого Села скинув бетонні блоки та мішки із піском за допомогою свого трактора", - йдеться у повідомленні.

За вчинені хуліганські дії чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 296 КК України.

Справу скерували на розгляд суду. За скоєне йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, у Києві провели планові навчання з розгортання так званих "сплячих" блокпостів та перетворення їх на опорні пункти.

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