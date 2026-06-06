340 грн за відібране життя: українці шоковані штрафами після ДТП з чотирма загиблими в Києві

Смертельна ДТП в Києві / © ДСНС

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У соцмережах шириться хвиля обурення після смертельної ДТП у Києві, де водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону та збив чотирьох людей. Користувачі наголошують, що винуватець аварії неодноразово порушував правила дорожнього руху без суттєвих наслідків і закликають до посилення відповідальності за перевищення швидкості.

ТСН.ua зібрав реакцію на жахливе ДТП у Facebook та інших платформах.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький зазначив у Facebook, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, більшість із яких — перевищення швидкості. З них 18 випадків — лише за минулий рік, а також одна ДТП без постраждалих у березні цього року.

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«Дуже багато емоцій… Та основне зараз: штраф 340 грн — це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому?» — написав він, додавши, що системні порушення мають розглядатися як сигнал небезпеки, який потребує жорсткішої реакції держави.

У коментарях користувачі наголошують, що чинна система покарань є неефективною. «Штрафи мають бути більшими, а за таку кількість порушень людина має залишатися пішоходом», — пишуть українці.

Директорка Центру демократії та верховенства права Олеся Холопік нагадала, що у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти №13314 та №12172, які передбачають посилення відповідальності водіїв, зокрема запровадження елементів системи штрафних балів і можливість позбавлення права керування за системні грубі порушення.

Журналіст Костянтин Андріюк заявив, що подібні трагедії є наслідком відсутності дієвих механізмів впливу на злісних порушників ПДР. На його думку, чинні штрафи не стримують небезпечну поведінку на дорогах, а загибель людей — наслідок безкарності системних порушників.

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У соцмережах також наводять приклади з-за кордону, зокрема з Польщі, де за грубі порушення передбачені значно суворіші штрафи та кримінальна відповідальність.

Загалом користувачі закликають до негайного підвищення штрафів і впровадження жорсткішої системи покарань, наголошуючи, що нинішній рівень відповідальності не запобігає повторним порушенням і смертельним ДТП.

Смертельна аварія у Києві 5 червня — що відомо

У п’ятницю, 5 червня, на Чоколівському бульварі у Києві авто на швидкості виїхало на тротуар і влетіло в підземний перехід. З камер відеоспостереження видно, що машина швидко наближалася до перехрестя і без гальмування влетіла в пішохідну зону, де перебували люди.

В результаті аварії на місці загинуло четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

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Водія «Мерседеса» з понівеченого салону авто деблокували рятувальники. За даними прокуратури, винуватця ДТП неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися цього року.

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