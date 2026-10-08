35 дітей у пастці окупації: що відбувається в заблокованих Олешках перед зимою

Окуповані Олешки на Херсонщині / © antikor.com.ua

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В окупованих Олешках Херсонської області досі можуть перебувати щонайменше 35 дітей. Водночас влада не виключає, що частина дітей могла виїхати або просто втратила зв’язок із рідними та українською стороною.

Про це начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла виданню «Шелтер».

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За її словами, раніше українська влада називала цифру у 47 дітей, які залишалися в окупованих Олешках. Зараз внаслідок уточнення даних йдеться про 35 дітей.

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Водночас начальниця МВА застерегла від висновку, що решта дітей точно залишили місто. Частина з них могла просто не виходити на зв’язок, тому підтвердити їхнє місцеперебування наразі складно.

«Можливо, тут також не треба тішитися тим, що всі ці діти… що вони вийшли, тому що про всіх такої інформації немає», — зазначила вона.

Гасаненко наголосила, що проблема значно ширша за саме місто Олешки. Діти з Олешківської громади можуть перебувати і в інших населених пунктах на тимчасово окупованій території.

На окупованій території громади — понад 160 дітей

За попередніми підрахунками, на окупованій території, пов’язаній з Олешківською громадою, можуть перебувати близько 162 дітей. Раніше називалася цифра близько 180.

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Водночас і ці дані не є остаточними, оскільки частина людей не має можливості підтримувати зв’язок з підконтрольною Україні територією.

«Але цифри однаково вражають, бо це діти, які потерпають від того, що проживають на тимчасово окупованій території», — сказала Гасаненко.

Загалом за оцінкою начальниці МВА, в окупованих Олешках нині можуть проживати близько 1800–2000 людей. Точну кількість встановити неможливо через відсутність нормального зв’язку та доступу до міста.

За її словами, більшість тих, хто залишився, — люди похилого віку.

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Зима без опалення і води

Ситуація для цивільних мешканців Олешок залишається надзвичайно складною. Напередодні зими люди не мають достатньо можливостей для опалення своїх будинків.

У місті немає стабільного електропостачання, газу та питної води. Заготівля дров також фактично неможлива через заміновані території навколо міста. Крім того, мешканці позбавлені належної медичної допомоги.

«Попереду зима. У людей нічим опалювати, дров немає і немає можливості їх заготовити, тому що кругом усе заміновано», — наголосила Гасаненко.

Вона додала, що відсутність електроенергії та газу не дозволяє людям використовувати навіть альтернативні способи обігрівання. Особливо небезпечними ці умови є для літніх людей, які залишилися у місті та потребують постійної медичної підтримки.

Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках російські окупанти штучно створюють дефіцит їжі, перепродаючи звичайний пакунок харчів за еквівалент 50 тисяч гривень або відбираючи у людей останні коштовності та золото.

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