Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

35 маріупольських родин отримали соціальне житло у Дніпрі

Серед новоселів — сім’ї військових і полонених, багатодітні, люди з інвалідністю та пенсіонери.

35 маріупольських родин отримали соціальне житло у Дніпрі

У будинку облаштовані квартири-студії, кімнати відпочинку, коворкінг, спортзал, кухні й пральні. Також міністр соцполітики Денис Улютін та голови громад Маріуполя і Покровська відкрили Центр життєстійкості — там переселенці зможуть безкоштовно отримати психологічну й соціальну підтримку, консультації щодо виплат і відновлення документів.

Проєкт соціального житла для переселенців реалізується Маріупольською міською радою за підтримки Уряду Франції, Міжнародної організації з міграції та Уряду України. Додаткову підтримку надає Фонд Ріната Ахметова, низка донорів та приймаючі громади. Нові житлові обʼєкти з гідними умовами життя для ВПО з Маріуполя до кінця року облаштують також у Чернівцях, Кропивницькому та Запоріжжі.

«Більше 1300 маріупольців вже забезпечені соціальним житлом. Це найбільш вразливі категорії людей. Маємо системну підтримку Уряду в масштабуванні таких ініціатив. Зокрема, готуємо будівництво сучасного житлового кварталу для маріупольців у Білій Церкві», — зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

