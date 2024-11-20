35-річний чоловік відмовився від мобілізації та почав знущатись з дружини: все закінчилось несподівано

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації та знущався з дружини.

Про це йдеться у вироку Воловецького райсуду Закарпатської області.

За даними суду, 35-річний житель Закарпаття у січні 2023 року категорично відмовився отримувати повістку для відправлення на військову службу. Таким чином він ухилився від мобілізації.

Також він від вересня до листопада 2023 року знущався з дружини, з якою він виховує двох дітей. Житель Закарпаття виганяв жінку з дому та ображав її.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Закарпаття винним за ст. 336 КК України, ст. 126-1 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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