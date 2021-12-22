35 тис. автівок за добу: Мінінфраструктури пояснило, як "Велике будівництво" змінить Дарницький міст

Проєкт передбачає, що на Лівому березі столиці з’являться два нових з’їзди з Дарницького моста.

Будівництво нових розв’язок Дарницького мосту в Києві йде цілодобово і без вихідних. Мостобудівельники вже встигли пробурити й забетонували половину паль під опори нової розв'язки.

Про це інформує Міністерство інфраструктури.

"На залізнично-автомобільному мості через Дніпро у місті Києві пробурили й забетонували половину буронабивних паль, необхідних для спорудження лівобережної розв'язки. Роботи тривають у режимі 24/7. У планах — завершення основних робіт до кінця 2022 року", - кажуть в міністерстві.

На проєкті, який виконується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", задіяні 110 фахівців і понад 50 одиниць спеціалізованої мостобудівної техніки, в тому числі 2 потужні бурові установки.

"Окрім буріння, триває виготовлення металевих конструкцій, бетонні та інші роботи. Зокрема, фахівці роблять шпунтове огородження для влаштування ростверка тіла опори, самі ростверки, стапелі для укрупнення елементів металевих прогонових будов, тимчасові опори для монтажу готових будов", - уточнює Міністерство інфраструктури.

Проєкт передбачає, що на Лівому березі столиці з’являться два нових з’їзди з Дарницького моста – у бік проспекту Бажана та у бік мосту Патона. Також збудують заїзд на міст з боку проспекту Бажана.

Це дозволить розвантажити сусідні Південний міст і Міст Патона та збільшити пропускну здатність Дарницького моста до 35 тис. автівок на добу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою "Велике будівництво" в Україні вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів. План на наступні два роки – зробити ще 810 таких споруд, серед яких завершення будівництва мостів у Запоріжжі та зведення нових мостів у Кременчуці та Ямполі.