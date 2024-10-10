35 тисяч євро з чотирьох ухилянтів: на Закарпатті перекрили канал втечі за кордон

Правоохоронці з’ясували, що організатор схеми сконтактувався з чоловіками через соцмережі та запропонував їм послугу з переправлення.

Прикордонники Чопського загону разом з СБУ та міграційною поліцією викрили канал незаконного переправлення людей призовного віку, який діяв у межах Ужгородського району Закарпаття.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

У районі населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району було затримано трьох переправників, які за грошову винагороду на загальну суму 35 тис. євро погодилися перевести через кордон до Словаччини киянина, донеччанина та двох закарпатців.

Так, оперативники Чопського загону разом з військовослужбовцями відділення "Гута" зупинили у прикордонні групу чоловіків. Ці чоловіки залишили автівки, якими під'їхали до району поблизу держкордону, та прямували в бік Словаччини. На вимогу оперативників зупинитися вони не реагували, однак правоохоронцям вдалося їх зупинити.

Неподалік місця затримання були три легкові авто. Як встановили оперативники, одним із них перевозили "клієнтів", іншим – їхні речі, а третім їхав пособник, який відстежував обстановку.

Правоохоронці з’ясували, що організатор схеми сконтактувався з чоловіками через соцмережі та запропонував їм послугу з переправлення. Він домовився з кожним про суму, яку чоловіки мали сплатити після вдалого перетину кордону, і дав вказівки щодо прибуття до певної точки для подальшого супроводу до кордону.

Організатора та його пособників затримали. Чоловіків, які збиралися незаконно пробратися до Словаччини, доправили до прикордонного підрозділу, аби скласти адміністративно-процесуальні документи щодо незаконного перетинану або спроби незаконного перетину держкордону України.

Наразі організаторові схеми повідомлено про підозру у незаконному переправлення осіб через держкордон.

На Закарпатті прикордонники викрили канал незаконного переправлення через кордон людей призовного віку / Фото: Держприкордонслужба України

На Закарпатті прикордонники викрили канал незаконного переправлення через кордон людей призовного віку / Фото: Держприкордонслужба України

На Закарпатті прикордонники викрили канал незаконного переправлення через кордон людей призовного віку / Фото: Держприкордонслужба України

До слова, прокурори викрили організовану злочинну групу, члени якої незаконно переправили через держкордон ексголову Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

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