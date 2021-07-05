360 пакунків з амфетаміном: в Одесі затримали "закладницю" з товаром

Жінка запевняє, що товар отримала поштою.
В Одесі поліцейські затримали 29-річну жінку на вулиці Академіка Корольова та вилучили в неї майже 360 полімерних пакунків з амфетаміном.
Як повідомляє пресслужба поліції Одеської області, зловмисниця вже була судима за наркозлочин.
Зі слів затриманої, заборонений товар вона придбала через мережу Інтернет та отримала в одному з поштових відділень для подальшого збуту шляхом "закладок".
Вилучену речовину поліцейські направили на експертизу.
За незаконне зберігання психотропних речовин у великих розмірах з метою збуту жінці загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що київські поліцейські спільно з представниками Пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в СІЗО.