360 пакунків з амфетаміном: в Одесі затримали "закладницю" з товаром

360 пакунків з амфетаміном: в Одесі затримали "закладницю" з товаром

Жінка запевняє, що товар отримала поштою.

В Одесі поліцейські затримали 29-річну жінку на вулиці Академіка Корольова та вилучили в неї майже 360 полімерних пакунків з амфетаміном.

Як повідомляє пресслужба поліції Одеської області, зловмисниця вже була судима за наркозлочин.

Також читайте Фіктивні фірми переправляли наркотики під виглядом будматеріалів: Нацполіція вилучила 235 кіло героїну

Зі слів затриманої, заборонений товар вона придбала через мережу Інтернет та отримала в одному з поштових відділень для подальшого збуту шляхом "закладок".

Вилучену речовину поліцейські направили на експертизу.

За незаконне зберігання психотропних речовин у великих розмірах з метою збуту жінці загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що київські поліцейські спільно з представниками Пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в СІЗО.

Новини України: водій, який травмував хлопців 10 та 11 років, відмовився від тесту на наркотики

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання