37-річний житель Хмельниччини намагався зґвалтувати школярку: його відправили за ґрати

Чоловік проник до будинку дівчини і намагався її зґвалтувати.

37-річного жителя Хмельницького району Хмельницької області засудили до 7 з половиною років позбавлення волі за незаконне проникнення в житло, побої, погрозу вбивством та спробу зґвалтувати неповнолітню дівчинку. Відповідний вирок виніс апеляційний суд.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

"Все трапилось у червні минулого року. Дівчинка приїхала в гості до батька у село. Зловмисник знав, що чоловік йтиме вранці на роботу і тому вирішив скористатись його відсутністю. Кривдник вдягнув на голову жіночу панчоху і зайшов до кімнати, де спала дівчина. Він погрожував їй кухонним ножем, а тоді зв’язав руки ременем і намагався зґвалтувати", - йдеться у повідомленні.

Школярка проявила хитрість і вмовила нападника відпустити її до туалету, а натомість втекла до тітки, яка жила неподалік.

За скоєне Теофіпольський районний суд призначив злочинцю покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років 6 місяців. Утім адвокати обвинуваченого намагалися оскаржити вирок, однак апеляційний суд залишив рішення без змін.

Вирок набрав законної сили. Кривдник проведе за ґратами 7,5 років.

Зґвалутвання неповнолітніх

На Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

Також у Дніпропетровській області 26-річний чоловік зґвалтував 16-річну дівчину. Його відправили до в'язниці на 10 років.

У Хмельницькому знайшли напівроздягнене тіло 16-річної дівчини: її зґвалтували і вбили.

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