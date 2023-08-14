388 дітей з родинами потребують примусової евакуації з найгарячіших точок Донеччини. Йдеться про Бахмутську громаду та Краматорську.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, - пише ОВА у Телеграмі.

Всі діти з будинків сімейного типу вже перебувають в більш безпечних регіонах України подалі від зони бойових дій.

"Діти, які лишаються, по них приймають рішення виключно батьки. І якщо ми розуміємо, що таке рішення, на жаль, батьками не буде прийнято, приймаємо рішення обласною комісією ТЕБ та НС за постановою Кабміну і евакуюємо дітей з батьками у примусовий спосіб. Таких дітей у нас 388: у частині Бахмутського та Краматорського районів", - пояснив Кириленко.

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Нагадаємо, що окупанти посилено наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині, тому влада оголосила обов'язкову евакуацію.

Також на Харківщині планують оголосити примусову евакуацію дітей.