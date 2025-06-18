Черговий скандал з Безуглою: соцмережі вибухнули через заяву про "карму" загиблого студента в Києві

Нардепка Мар’яна Безугла

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Нардепка Мар’яна Безугла знову вчергове опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Її слова швидко поширилися в соцмережах, викликавши гостру реакцію в українців.

ТСН.ua зібрав усе що відомо, про новий скандал із народною обраницею.

Безугла висловилася про «карму»

У середу, 18 червня, Безугла прокоментувала фото 31-річного чоловіка, який загинув внаслідок російської атаки у Києві 17 червня.

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Батьки Дмитра Ісаєнка, студента-першокурсника магістратури факультету фізичного виховання Університету Драгоманова, цілий день чекали на сина. Фото, як вони чекають, коли рятувальники знайдуть чоловіка облетіли увесь світ.

«Косив від армії, але «карма», — так прокоментувала інформацію про загибель Дмитра Безугла у Facebook.

Окрім того, вона розмістила ідентичний допис у своєму Telegram-каналі.

Скриншот допису Безуглої у соцмережі

Її слова викликали шквал критики у користувачів соцмереж.

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Дехто із користувачів зауважив, що такі «коментарі» з боку представників влади підривають довіру, сіють зневіру та розколюють суспільство», вони є цинічними та неприпустимими.

Коментарі під дописом Мар’яни Безуглої

Коментарі під дописом Мар’яни Безуглої

Коли Безугла побачила реакцію на свій допис, тоді вона додала що на боці «сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять».

«Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але — тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але…», — додала вона у свій допис.

А ще згодом висловила співчуття рідним та близьким загиблоог.

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Військовослужбовець Олег Симороз, реагуючи на допис Безуглої зазначив, що їй не слід говорити від імені ЗСУ у своїх дописах.

«Неадекватна Марʼяна прикривається військовими і каже, що цю діч вона пише в підтримку військових. Мені здається я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій приплітати у свої маразматичні хайпові тваринні пости військових! Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, в тому числі ми захищаємо цивільних. І ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових. Просто хайпова людожерка! Сподіваюсь ти теж отримаєш свою карму», — написав Симороз на своїй сторінці у Facebook.

Згодом Безугла пояснила, що означає карма. На її думку, «наша карма — то перемога», яку слід робити, а не чекати, що хтось її принесе.

Окрім того, за декілька годин Маряна опублікувала допис-відповідь на критику користувачів щодо загиблого юнака.

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«Знаєте, чому на мій допис про 31-річного загиблого першокурсника педагогічного вишу передусім збурилася богема? Бо серед них багато хто або влаштований в армії, але продовжує гастролі, цивільне життя тощо, або оформив собі законні відстрочки. Тополя, Вакарчук, десятки їх. Вони вважають своє життя ціннішим. Унікальним. З окремими потребами», — написала нардепка.

Під цим дописом, знайшлися користувачі, які поділяють її думку.

Тим часом український військовий, громадський активіст Сергій Гнезділов зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що Мар’яна Безугла і є «нашою кармою»

«Мар’яна Безугла і є нашою кармою. За те шо не молились. Ну і за те шо голосували папріколу. У нас і карма х**ова, розумієте? Почистить би», — зазначив військовий.

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Хто така Мар’яна Безугла

Мар’яна Володимирівна Безугла народилася у Києві у 1998 році.

ЇЇ мати, Валентина Терещенко, лікарка, доктор медичних наук, професорка, у минулому завідувачка кафедри в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

Батько — Володимир Безуглий, підприємець, власник київського заводу «Граніт», співзасновник Фонду підтримки пенсіонерів МВС (до 2022 року).

Середню освіту Маряна здобувала у гімназії імені Лесі Українки.

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Безугла закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність «Лікувальна справа». Також у тому навчальному закладі вчилася в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Окрім того, вона має також і додаткову освіту. Вона закінчила Українську військово-медичну академію за спеціалізацією «Загальна практика — сімейна медицина».

Безугла також пройшла Міжнародну програму лідерства Держдепартаменту США «Охорона здоров’я та маргіналізовані популяції»

Робота та політична діяльність

Певний час Маряна працювала лікарем у Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, де обслуговують держслужбовців та дипломатів.

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Згодом вона стала керівницею програми «Реформа системи медичного забезпечення ЗСУ» в проєктному офісі реформ при Міноборони.

У 2019 році її обрали народною депутаткою України від партії «Слуга народу». Вона обіймала посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голови підкомітету з питань цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості.

Також Безугла була заступницею голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

Відомі скандали за участі Безуглої

Безугла є відома активною участю у політичних скандалах і гучних публічних дискусіях, зокрема щодо реформування СБУ, медичної реформи, питань національної безпеки.

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Один із найгучніших скандалів стався у 2023 році, коли Безугла запропонувала відправити тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного у відставку. Тоді вона скаржилася на те, що «військове керівництво» нібито не має плану війни на 2024 рік.

ЇЇ заяви викликали значний суспільний резонанс, обурення серед військових, керівництва держави та громадськості.

Після цього Мар’яна Безугла проводила на своїй сторінці у соцмережах опитування, в якому поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті.

На цьому її критика військового та політичного керівництва країни не припинилися. Улітку 2024 року вона тратила одну посаду в оборонному комітеті й загриміла до бази «Миротворець».

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Однак і на цьому, Безугла не стала зупинятись. Вона критикувала нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, планування операції на Курщині, назвавши її хаотичною, і заявила, що вибори у 2025 році можуть стати інструментом капітуляції України через можливість зовнішнього впливу на результат.

Окрім того, вона робила прогноз щодо потенційних виборів і перемир’я.

У січні та квітні 2025 року Безугла неодноразово заявляла, що в Україні не буде ані виборів, ані перемир’я у 2025 році. Вона переконана: війна триватиме доти, доки одна зі сторін не капітулює. Депутатка наголошує, що потрібно «бачити реальність широко відкритими очима» і боротися, а не розраховувати на швидке завершення війни

Нагадаємо, нещодавно Безугла налякала українців похмурим прогнозом на майбутнє. Вона переконана, що війна в Україні не закінчиться, навпаки — розпочнеться Третя світова.

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