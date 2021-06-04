4 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Міжнародний день боротьби з карієсом

Який сьогодні день

4 червня — Міжнародний день дітей-жертв агресії, Міжнародний день боротьби з карієсом, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості.

Міжнародний день дітей-жертв агресії

9 серпня 1982 року на своїй надзвичайній спеціальній сесії з питання про Палестину Генеральна Асамблея ООН, "будучи приголомшеною величезним числом безневинних палестинських і ліванських дітей – жертв актів агресії Ізраїлю", ухвалила відзначати 4 червня кожного року як Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

Мета дня - аби громадськість не забувала, що під час війни гинуть не лише солдати, а й мирне населення, серед якого невинні діти.

Фото: cdnuploads.aa.com

Міжнародний день боротьби з карієсом

Щороку 4 червня увесь світ відзначає Міжнародний день боротьби з карієсом. Цей день був заснований з ініціативи стоматологів і покликаний звернути увагу людей на проблему стану зубів.

Карієс зубів є найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі. Він зумовлений тим, що бактерії в роті метаболізують цукор із їжі і виробляють кислоти, які з часом розщеплюють емаль зуба.

Аби зменшити ризики карієсу, не забувайте дічі на день якісно чистити зуби, користуватися зубною ниткою та вживати якомога менше цукру та інших шкідливих для зубів продуктів.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

4 червня — мученика Василіска, мученика Іоанна (Володимира).

Мученик Василіск

Постраждав за Христа під час гонінь на християн за імператора Максиміана Галерея (305-311 рр.) Мученика Василіска спочатку утримували у в'язниці, а згодом катували під розпеченим сонцем. В цей час мученик молився Богу, і сталося диво - дуб, до якого він був прив'язаний зазеленів. Багато з вражених цим дивом, увірували в Христа, воїни звільнили св. Василіска від кайданів. Втім, мучитель наказав відсікти св. Василіску голову.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василиск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія .

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

4 червня відзначали день Ярила – бога природи і животворящих сил. Цього дня прикрашати стрічками молоду березу і будинки.

Цей день в народі називали Волошковий день, День Василіска, день святого Васси, Солов’їний день. Цього дня зустрічалися в колі друзів і рідних і розважали один одного жартами, примовками, цікавими розповідями.

Прикмети:

Сильна роса вранці 4 червня – чекайте на багатий врожай.

Якщо птахи весело співають, то буде гарна погода.

Тумани на Василіска – до грибного літа.

Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.

Якщо чорні кола навколо зірок, то це до негоди.

Якщо ввечері голосно квакають жаби,буде вітряно.

Що не можна робити в цей день

Не можна займатися жодними справами в городі або в полі. Все, що ви посадите в цей день, не виросте.

Не рекомендують у цей день позичати речі.

Що сталося цього дня

907 — завершення періоду правління в Китаї династії Тан

1070 — перша письмова згадка про сир Рокфор

1500 — Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит

1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським

1664 — Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк

1665 — іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські

1771 — дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску

1775 — 4-5 червня (за іншими даними 15-16 червня) за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала П. Текелі зруйнували Запорізьку Січ

1865 — в американському штаті Огайо скоєно перше в історії пограбування поїзда

1874 — відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка

1921 — у Франції вперше представлено парфуми "Шанель" ("Chanel № 5")

1946 — Хуан Перон став президентом Аргентини

1954 — прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір "про повну незалежність В'єтнаму"

2014 — офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь"

Хто народився цього дня

470 до н. е. — Сократ, грецький філософ (†399 до н. е.).

1738 — Георг III, Король Великої Британії (†1820).

1744 — Патрік Фергюсон, шотландський офіцер і автор проекту гвинтівки (†1780).

1863 — Владислав Городецький, київський архітектор польського походження, автор "Будинку з химерами" та костелу святого Миколая у Києві

1907 — Кирило Діденко, український скульптор (†1984).

1909 — Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.

1941 — Василь Литвин, український кобзар.

1975 — Анджеліна Джолі, американська акторка.

Associated Press

Читайте також: 3 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції

Читайте також: 5 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання