4 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

4 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

4 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

4 квітня 2022 року - понеділок. 40-й день війни Росії проти України. 94-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 квітня - Всесвітній День бродячих тварин. Він ініційований щоб показати співчуття, турботу, а також вжити заходів для бродячих тварин на всій нашій планеті.

Також 4 квітня - День створення НАТО. Організація Північноатлантичного договору, Північноатлантичний Альянс був заснований 4 квітня 1949 року у США з метою захисту миру і стабільності. Колективна безпека різко обмежує шанси на кривавий реванш примари фашистського більшовизму. Саме консолідація зусиль країн НАТО – найбільш ефективний механізм, як показала історія, в боротьбі з цим божевіллям. Він дозволяє навіть країнам, які не мають широких ресурсних можливостей, мати надійну парасольку безпеки.

4 квітня - Дня веб-майстрів. Це неформальна подія, яка відбувається в першій декаді квітня. Професійне свято веб-майстра виникло після 2010 року. Святкові заходи включають теплі дружні зустрічі і вітання колег.

4 квітня - яке сьогодні церковне свято

4 квітня - день пам'яті Василя Анкірського / pixabay.com

4 квітня в православному календарі - день пам'яті Василя Анкірського. Він був священником у місті Анкірі і жив у 4 столітті. Він просив парафіян не піддаватися єресі, закликав їх свято вірити тоді, коли аріанське вчення вже захоплювало широкі маси. Аріани зібралися і змогли позбавити Василя його сану священика за його протистояння. Василя вважали людиною небезпечною для країни, тому його привели на суд до імператора. На суді він не відмовився від своєї віри, тому його мучили, поки Василь не помер.

Народні традиції

За старих часів 4 квітня називали днем Василя Сонячного, Василя Соняшника, Василя Теплого. Всі прізвиська Василя були пов’язані з тим, що в ці дні наступало довгоочікуване тепло, і встановлювалася гарна погода. Селяни намагалися саме 4 квітня дивитися, куди течуть струмки від крапель, щоб на цьому місці не будувати будинків, – вважали, що саме там будівництво підмиє. Говорили: “Прокладений хід у водиці в земну глибочінь”.

Василя “соняшником” прозвали тому, що 4 квітня селяни за сонцем ворожили про майбутній врожай.

До цього дня зазвичай зацвітає ліщина і медунка, а також повністю псується санний шлях. Селяни казали: “Василь – виверни голоблі”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 квітня

Які сьогодні іменини: Василина, Василь, Сергій, Клавдій, Таїсія, Аглая, Поліна, Дарина, Софія.

4 квітня народились:

1894 рік — український учений-енциклопедист; культуролог-славіст, філософ, літературознавець, релігієзнавець, лінгвіст, дослідник української і слов'янської літератур, німецької славістики Дмитро Чижевський;

1898 рік — українсько-французький художник єврейського походження Абрахам Мінчин;

1915 рік — український політичний діяч, член ОУН, Микола Лемик;

1953 рік — американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень Квітка Цісик;

1960 рік — бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент Віктор Мішалов.

Що не можна робити 4 квітня

Не можна виносити сміття з двору оскільки можна було накликати біду.

Також не можна прати, адже люди казали, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.

Не можна зловживати м'ясними стравами.

Що можна робити 4 квітня

Сьогодні було прийнято лагодити своє взуття, а вже зношене викидали без жалю. Виносити старе взуття необхідно було тільки носами вперед. В іншому разі вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу у цьому взутті, можуть повернутися.

У давнину цього дня господині пекли калачі з пшеничного борошна, які за формою нагадують сонячний диск. З них починалася кожна трапеза.

Пам'ятні події 4 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 4 квітня:

1103 рік — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.

1581 рік — колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.

1785 рік — англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.

1794 рік — під час Польського повстання відбулась битва під Рацлавицями, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшка перемогли російське царське військо Денисова й Тормасова.

1881 рік — Лос-Анджелес отримав статус міста.

1887 рік — в Лондоні розпочалася Перша Колоніальна конференція.

1932 рік — після п'яти років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C.

1949 рік — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції ухвалили Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).

1960 рік — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 Оскарів отримав фільм "Бен Гур".

1964 рік — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту "Бітлз". Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.

1973 рік — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.

2004 рік — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.

2007 рік — відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса, “БЦ Парус”.

Народні прикмети на 4 квітня