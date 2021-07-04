4 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

4 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують День Національної поліції України.

Який сьогодні день

4 липня — День музики в стилі кантрі, День Національної поліції України, День судового експерта.

День музики в стилі кантрі

Стиль кантрі являє собою гармонійне поєднання етнічної музики Англії, Ірландії та Шотландії. Перші переселенці з Європи в Америку привезли з собою свої пісні, мотиви, манеру виконання і передавали це з покоління в покоління.

Основні теми пісень в стилі кантрі — це трагічне кохання, тяготи життя робітників, самотність. Кантрі найчастіше виконують на гітарі, скрипці, банджо-інструментах африканських рабів, а також стіл-гітарі і мандоліні. Перша пісня кантрі, про яку достовірно відомо, була написана в 1871 році.

Фото: hollywoodreporter.com

День Національної поліції України

День Національної поліції України святкується щорічно 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97.

Зараз штат Нацполіціі складається з понад 100 тисяч співробітників. Нові українські поліцейські контролюють громадський порядк і безпеку дорожнього руху, запобігають і розкривають злочини, проводять рейди, борються зі злочинністю і захищають громадян.

День Національної поліції — свято тих, хто на перше місце ставить порядок і закон, і готовий прийти на допомогу, отримавши виклик на номер "102".

День судового експерта

Завдяки роботі людей цієї професії невинних виправдовують, а злочинці отримують по заслузі. В руках судових експертів інколи перебувають не просто докази, а долі людей. Те, наскільки вони об'єктивні і точні, може докорінно змінити розслідування злочину.

Завдяки праці цих людей твориться правосуддя — не на здогадках і припущеннях, а на фактах і доказах.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

4 липня — православні вшановують пам'ять всіх святих землі Української Новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали.

У четверту неділю після Зіслання Святого Духа Церква вшановує пам'ять всіх святих українського народу. З Божої ласки наша земля стала місцем подвижництва багатьох святців. Ще до приходу християнства 988 року, були подвижники, що провадили християнське життя.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: "Ульянів день", "Ульяндень", "Липів колір". Вважалося, що липовий цвіт, зібраний 4 липня, володіє цілющою силою.

Цього дня готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу. Жінки використовували липу у косметичних цілях - липовий настій наносили на обличчя для м'якості шкіри, а сік — для міцності волосся.

Прикмети:

У небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.

Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.

З півночі дме вітер — дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.

Що не можна робити цього дня

Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.

Заборонено обманювати близьких.

Не варто сьогодні вирушати в дорогу — накличете на себе неприємності і хвороби.

Не потрібно починати нічого нового, ці справи не принесуть бажаного результату.

Що сталося цього дня

1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.

1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.

1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.

1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.

1865 — побачило світ перше видання книжкии Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї"

1917 — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1941 — убивство польських професорів німцями у Львові

1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.

Хто народився цього дня

1891 — Іван Іщенко, український військовий хірург.

1891 — Петро Панч, український письменник, сотник Дієвої Армії УНР.

1893 — Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор.

1919 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.

1930 — Фрунзик Мкртчян, вірменський актор театру і кіно.

1958 — Ігор Римарук, український поет, шевченківський лауреат. Багаторічний головний редактор журналу "Сучасність".

1992 — Ірина Варвинець, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад.

Читайте також: 5 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання