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4 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

4 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Фото: МВС

Цього дня святкують День Національної поліції України.

Який сьогодні день 

4 липня — День музики в стилі кантрі, День Національної поліції України, День судового експерта.

День музики в стилі кантрі

Стиль кантрі являє собою гармонійне поєднання етнічної музики Англії, Ірландії та Шотландії. Перші переселенці з Європи в Америку привезли з собою свої пісні, мотиви, манеру виконання і передавали це з покоління в покоління.

Основні теми пісень в стилі кантрі — це трагічне кохання, тяготи життя робітників, самотність. Кантрі найчастіше виконують на гітарі, скрипці, банджо-інструментах африканських рабів, а також стіл-гітарі і мандоліні. Перша пісня кантрі, про яку достовірно відомо, була написана в 1871 році.

Фото: hollywoodreporter.com / ©
Фото: hollywoodreporter.com

День Національної поліції України

День Національної поліції України святкується щорічно 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97.

Зараз штат Нацполіціі складається з понад 100 тисяч співробітників. Нові українські поліцейські контролюють громадський порядк і безпеку дорожнього руху, запобігають і розкривають злочини, проводять рейди, борються зі злочинністю і захищають громадян.

День Національної поліції — свято тих, хто на перше місце ставить порядок і закон, і готовий прийти на допомогу, отримавши виклик на номер "102". 

День судового експерта

Завдяки роботі людей цієї професії невинних виправдовують, а злочинці отримують по заслузі. В руках судових експертів інколи перебувають не просто докази, а долі людей. Те, наскільки вони об'єктивні і точні, може докорінно змінити розслідування злочину.  

Завдяки праці цих людей твориться правосуддя — не на здогадках і припущеннях, а на фактах і доказах. 

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

4 липня — православні вшановують пам'ять всіх святих землі Української Новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали.

У четверту неділю після Зіслання Святого Духа Церква вшановує пам'ять всіх святих українського народу. З Божої ласки наша земля стала місцем подвижництва багатьох святців. Ще до приходу християнства 988 року, були подвижники, що провадили християнське життя. 

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції

  • Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: "Ульянів день", "Ульяндень", "Липів колір". Вважалося, що липовий цвіт, зібраний 4 липня, володіє цілющою силою.
  • Цього дня готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.  Жінки використовували липу у косметичних цілях - липовий настій наносили на обличчя для м'якості шкіри, а сік — для міцності волосся.

Прикмети:

  • У небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
  • Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.
  • З півночі дме вітер — дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
  • Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.
  • Заборонено обманювати близьких.
  • Не варто сьогодні вирушати в дорогу — накличете на себе неприємності і хвороби.
  • Не потрібно починати нічого нового, ці справи не принесуть бажаного результату.

Що сталося цього дня

  • 1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.
  • 1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.
  • 1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.
  • 1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.
  • 1865 — побачило світ перше видання книжкии Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї"
  • 1917 — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
  • 1941 — убивство польських професорів німцями у Львові
  • 1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.

Хто народився цього дня

  • 1891 — Іван Іщенко, український військовий хірург.
  • 1891 — Петро Панч, український письменник, сотник Дієвої Армії УНР.
  • 1893 — Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор.
  • 1919 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.
  • 1930 — Фрунзик Мкртчян, вірменський актор театру і кіно.
  • 1958 — Ігор Римарук, український поет, шевченківський лауреат. Багаторічний головний редактор журналу "Сучасність".
  • 1992 — Ірина Варвинець, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад.

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