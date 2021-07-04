4 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують День Національної поліції України.
Який сьогодні день
4 липня — День музики в стилі кантрі, День Національної поліції України, День судового експерта.
День музики в стилі кантрі
Стиль кантрі являє собою гармонійне поєднання етнічної музики Англії, Ірландії та Шотландії. Перші переселенці з Європи в Америку привезли з собою свої пісні, мотиви, манеру виконання і передавали це з покоління в покоління.
Основні теми пісень в стилі кантрі — це трагічне кохання, тяготи життя робітників, самотність. Кантрі найчастіше виконують на гітарі, скрипці, банджо-інструментах африканських рабів, а також стіл-гітарі і мандоліні. Перша пісня кантрі, про яку достовірно відомо, була написана в 1871 році.
День Національної поліції України
День Національної поліції України святкується щорічно 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97.
Зараз штат Нацполіціі складається з понад 100 тисяч співробітників. Нові українські поліцейські контролюють громадський порядк і безпеку дорожнього руху, запобігають і розкривають злочини, проводять рейди, борються зі злочинністю і захищають громадян.
День Національної поліції — свято тих, хто на перше місце ставить порядок і закон, і готовий прийти на допомогу, отримавши виклик на номер "102".
День судового експерта
Завдяки роботі людей цієї професії невинних виправдовують, а злочинці отримують по заслузі. В руках судових експертів інколи перебувають не просто докази, а долі людей. Те, наскільки вони об'єктивні і точні, може докорінно змінити розслідування злочину.
Завдяки праці цих людей твориться правосуддя — не на здогадках і припущеннях, а на фактах і доказах.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.
Яке православне (християнське) свято сьогодні
4 липня — православні вшановують пам'ять всіх святих землі Української Новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали.
У четверту неділю після Зіслання Святого Духа Церква вшановує пам'ять всіх святих українського народу. З Божої ласки наша земля стала місцем подвижництва багатьох святців. Ще до приходу християнства 988 року, були подвижники, що провадили християнське життя.
Які народні прикмети і традиції сьогодні
Традиції:
- Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: "Ульянів день", "Ульяндень", "Липів колір". Вважалося, що липовий цвіт, зібраний 4 липня, володіє цілющою силою.
- Цього дня готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу. Жінки використовували липу у косметичних цілях - липовий настій наносили на обличчя для м'якості шкіри, а сік — для міцності волосся.
Прикмети:
- У небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
- Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.
- З півночі дме вітер — дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.
Що не можна робити цього дня
- Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
- Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.
- Заборонено обманювати близьких.
- Не варто сьогодні вирушати в дорогу — накличете на себе неприємності і хвороби.
- Не потрібно починати нічого нового, ці справи не принесуть бажаного результату.
Що сталося цього дня
- 1610 — Станіслав Жолкевський зайняв Москву і добився возведення на престол королевича Владислава.
- 1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.
- 1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.
- 1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.
- 1865 — побачило світ перше видання книжкии Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї"
- 1917 — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
- 1941 — убивство польських професорів німцями у Львові
- 1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.
Хто народився цього дня
- 1891 — Іван Іщенко, український військовий хірург.
- 1891 — Петро Панч, український письменник, сотник Дієвої Армії УНР.
- 1893 — Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор.
- 1919 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.
- 1930 — Фрунзик Мкртчян, вірменський актор театру і кіно.
- 1958 — Ігор Римарук, український поет, шевченківський лауреат. Багаторічний головний редактор журналу "Сучасність".
- 1992 — Ірина Варвинець, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад.
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