4 листопада 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

4 листопада 2022 року – п’ятниця. 254-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 57 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 листопада - День залізничника в Україні. Для економічного розвитку і промисловості залізничне сполучення завжди було дуже важливим. 1843 року була побудована Інкерманська залізниця, а 1855 року - Велика Кримська Центральна залізниця. Її загальна довжина становить 23 км. Від 1868 року почалася розбудова залізничних сполучень. Спочатку в незалежній Україні День залізничника святкували на початку серпня. Але 2002 року президент Леонід Кучма видав указ, за яким святкування перенесли на 4 листопада. Цікавий факт: сучасна Україна за довжиною залізничної мережі посідає в Європі третє місце. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних, які пов'язані з цією професією.

Також 4 листопада - День дорожнього регулювальника. Професійне свято всіх тих, хто пов'язаний з цією професією. Палицю чорно-білого кольору, яка сьогодні відома всім, створили 1939 року. Таке поєднання вибрали не випадково - в темряві ці кольори добре видно. Головне завдання дорожнього регулювальника - керувати рухом транспорту за допомогою спеціальних сигналів. Регулювальники працюють в особливому одязі з розпізнавальними знаками та екіпіровкою.

А ще 4 листопада - Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів. Щорічно припадає на першу п'ятницю листопада. Свято було створене за ініціативи American Lawyers Public Image Association 2001 року. Головна мета - привернути увагу людства до діяльності юристів, які рідко отримують подяку за свою працю.

4 листопада - День царя Тутанхамона (King Tut Day). Саме цього дня 1922 року були віднайдені гробниці легендарного давньоєгипетського правителя. Відкриття зробив британський археолог Говард Картер. Хоча сам Тутанхамон не встиг нічим прославитися за часи свого правління, його добре знають як найвідомішого царя Стародавнього Єгипту. В гробниці знайшли 3500 старовинних предметів. Наразі більша частина з них перебуває в Каїрському музеї.

Яке сьогодні, 4 листопада, церковне свято

4 листопада - день пам'яті святого Аверкія / Фото: commons.wikimedia.org

4 листопада в церковному календарі – день пам'яті святого Аверкія. Він був єпископом у місті Єрополь (Мала Азія). У 72-річному віці вирушив в подорож до Риму. Коли повертався, то зайшов до Месопотамії та Сирії. Там Аверкій зустрівся з побожними християнами та допоміг їм скріпитися у вірі. Після повернення додому жив благочестивим життям. Помер 193 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 листопада

Які сьогодні іменини: Герман, Володимир, Василь, Денис, Григорій, Іраклій, Іван, Максим, Костянтин, Олександ, Микола, Федір, Ганна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 4 листопада є хризоліт. В народі його називають камінь-змін, вечірній смарагд, талісман чоловіків. З античних часів люди вірили, що хризоліт - символ багатства, покровитель банкірів. Видобутком цього каменю займалися ще в Єгипті. Він був улюбленим каменем цариці Клеопатри.

В цей день народилися:

1883 рік — український військовий діяч Михайло Білинський;

1898 рік — український військовий діяч, історик Василь Кучабський;

1910 рік — український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури Семен Ластович;

1911 рік — український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА Дмитро Клячківський;

1967 рік — українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука Олена Садовнича.

Що не можна робити в цей день

Забороняється важко працювати, займатися домашньою роботою.

Не варто лаятися, лихословити, з'ясовувати стосунки.

Не позичайте гроші.

Бажано не заздрити іншим людям, тому що можете залучити цим неприємності.

Не вирушайте в далеку дорогу.

Народні прикмети і традиції на листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: немає дощу - наступний рік буде неврожайним;

сильна злива цього дня означає, що негода буде довго тривати;

вранці туман - чекайте на теплі дні.

4 листопада наші предки намагалися закінчити всі будівельні роботи. Часто йшли до церкви, щоб помолитися біля ікони Божої Матері і попросити в неї благословення.

Погода на сьогодні, 4 листопада

Сьогодні, 4 листопада, в Києві хмарно, весь день йтиме дрібний дощ, який припинеться лише увечері. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +6 вночі. У Львові +11 вдень та +4 вночі. У Харкові +8 вдень та +4 вночі. В Одесі +13 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 4 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 листопада:

1844 рік — у Львові утворюють Академію технічну (від 1920 року — Львівська політехніка);

1848 рік — відкривають перше у світі метро - перша лінія метро завдовжки 6 кілометрів зв'язала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася "Metropolitan Railway", цю назву скоротили до п'яти літер і вийшло усім нам знайоме "метро";

1861 рік — на Залізничний вокзал у Львові прибуває перший на території сучасної України потяг з Відня;

1879 рік — Джейдс Рітті отримує патент на перший касовий апарат;

1899 рік — опублікували книгу Зіґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь";

1918 рік — вночі проти 4 листопада починаються польсько-українські бої за Перемишль;

1921 рік — розпочинається Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника;

1922 рік — у Королівстві Єгипет знаходять гробницю Тутанхамона;

1937 рік — відбувається останній день розстрілів в урочищі Сандармох;

1946 рік — підписують китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю;

1950 рік — у Римі держави-члени Ради Європи підписують Конвенцію про захист прав людини і основних свобод;

1970 рік — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищує швидкість звуку;

1979 рік — іранські студенти захоплюють у Тегерані американське посольство;

1984 рік — засновують компанію "Dell".

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