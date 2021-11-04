4 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

4 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

В Україні цього дня святкують День залізничника.

Який сьогодні день

У четвер, 4 листопада, в світі відзначають Міжнародний день добра, День Тутанхамона, День дорожнього регулювальника, День здорового глузду та День якісної роботи.

В Україні цього дня святкують День залізничника, в Італії - свято перемоги у Першій світовій війні, у Великій Британії - Ніч Гая Фокса, у Панамі - День прапора, в Туркменістані - День працівників митних органів, у США - Національний день цукерок.

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Пам'ятні дати 4 листопада

1844 — у Львові утворена Академія технічна (від 1920 — Львівська політехніка).

1848 — Відкрите перше у світі метро. Ідею побудувати підземну залізницю для швидкого транспортування містян з одного кінця Лондона до іншого подав адвокат із Сіті Чарльз Пірсон. Перша лінія метро завдовжки 6 кілометрів зв'язувала лондонські вокзали Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася "Metropolitan Railway", тобто "Столична залізниця". Скорочення цієї довгої назви до п'яти літер і породило усім нам знайоме "метро".

1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; цей день вважається початком історії залізниць України.

1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1922 — у Королівстві Єгипет знайдена гробниця Тутанхамона.

1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.

1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.

1984 — заснування компанії "Dell".

Церковне свято сьогодні 4 листопада

Православна церква 4 листопада святкує День Казанської ікони Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме цього дня, то молитва буде мати унікальну силу.

Лик Богоматері допомагає й під час лікування будь-яких недуг, особливо, якщо є проблеми з очима, а також за необхідності духовного прозріння.

news.church.ua

Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня не можна працювати. Всі справи на Казанську краще переробити заздалегідь, щоб у сам день Казанської Божої Матері помолитися про заміжжя, про любов, зцілення хвороб і щоб в житті в сімейних відносинах все добре складалося.

Прикмети на 4 листопада

Яка погода 4 листопада — такою і буде зима;

Якщо цілий день ясно, тоді невдовзі очікуйте на похолодання;

З ранку дощитиме або туман, то тепло ще протримається;

Сьогодні сухо, отже рік буде голодним.

pixabay.com

Іменини 4 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 4 листопада, святкують: Василь, Володимир, Ганна, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Микола, Олександр, Федір.

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