4 людини загинули у приміщеннях ТЦК: Лубінець шокував новими даними і назвав найпроблемнішу область

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що, за його інформацією, у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сталися чотири випадки смерті людей. За його словами, трагедії сталися у Київській та Дніпропетровській областях.

Про це омбудсмен повідомив в ефірі Новини.LIVE.

За словами Лубінця, його офіс має інформацію про чотири випадки смерті людей у приміщеннях ТЦК.

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«За нашою інформацією, є вже чотири випадки, коли людина померла. На мій погляд, людину просто вбили в приміщеннях ТЦК та СП», — заявив омбудсмен.

Він зазначив, що ці випадки стосуються Київського та Дніпропетровського регіонів.

Окремо Лубінець висловив занепокоєння ситуацією із дотриманням прав громадян під час мобілізації в окремих областях. За його словами, найбільше звернень щодо незаконних дій працівників ТЦК надходить саме із Закарпаття.

«Найбільш критична зараз ситуація, на мій погляд, це Закарпаття. Я взагалі не розумію, як там постійно керівника обласного ТЦК перепризначають на 30 днів», — сказав він.

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Також серед проблемних регіонів омбудсмен назвав Одеську, Дніпропетровську та Львівську області.

Які області Лубінець назвав прикладом

Водночас Лубінець наголосив, що є регіони, де мобілізаційні заходи, за його оцінкою, проводяться без системних порушень прав громадян. Він назвав такими Кіровоградську та Хмельницьку області.

За словами омбудсмена, саме Кіровоградщина посідає перше місце в Україні за рівнем мобілізації відносно чисельності населення.

Лубінець вважає, що позитивні практики окремих областей мають бути прикладом для інших регіонів. На його переконання, високі показники мобілізації можна забезпечувати без порушення прав громадян та без вчинення кримінальних правопорушень.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Лубінець під час пленарного засідання Верховної Ради заявив про те, що в Україні зафіксовано катастрофічне зростання звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. Омбудсмен повідомив про тисячі випадків насильства та навіть летальні випадки у приміщеннях ТЦК.

Також Лубінець повідомив, що 2025 року кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабної війни.

Проблема набула системного характеру ще 2023-го, і омбудсман неодноразово порушував її на закритих нарадах із керівництвом Міноборони та військового командування.

За оцінкою Лубінця, найефективнішим інструментом протидії порушенням стало їх публічне висвітлення. 2025 року він ухвалив рішення максимально відкрито показувати проблематику — навіть попри те, що в публічний простір потрапляє лише близько 1% виявлених випадків, а російська пропаганда намагається використати цю інформацію.

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