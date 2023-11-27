4 мільйони доларів і євро в пакетах, золото і елітні годинники: скандальний рівненський депутат зможе вийти під заставу

Депутата, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту. Але він може вийти під заставу.

Суд обрав запобіжний захід депутатові Рівненської обласної ради, якого викрили на володінні незаконними статками на мільйони доларів.

Про це передає Державне бюро розслідувань.

Депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", відправили під варту. Він може вийти на волю, якщо внесе заставу в 192 млн гривень.

За незаконне збагачення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що відомо про скандал з рівненським депутатом

Зловмисник до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

І хоча правоохоронці не називають його ім'я, за даними місцевих ЗМІ, посаду. про яку йдеться у повідомлені ДБР, обіймав у згаданий час Віталій Сухович.

Він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Зловмисник незаконно збагатився на мільйони доларів

Українців шокувала величезна кількість валюти, яка були скидана просто у звичайні пакети і сумки.

Гроші "скромного" рівненського депутата

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe.

Машина фігуранта

Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро.

Депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних фігурантові.

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