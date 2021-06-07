4-річна дівчинка була непритомною із пакетом на голові: у Тернополі мати намагалась вбити двох дітей

Медики повідомили, що в обох дітей черепно-мозкові травми.
У Тернополі мати намагалась вбити двох дітей. Сусідка жінки викликала поліцію та медиків.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними поліції, інцидент стався 5 червня. До правоохоронців звернулась жінка, яка повідомила, що її сусідка ймовірно душить своїх малолітніх дітей.
На місце події прибули медики та правоохоронці. На той момент 4-річна дівчинка лежала непритомною із пакетом на голові. Дитину реанімували та госпіталізували в обласну лікарню.
Генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус у Facebook уточнив, що інцидент стався о 8:29 на вулиці Київській. Він зазначив, що в обох дітей виявили травми.
"До травмованих хлопчика та дівчинки швидку та поліцію викликали сусіди. Із закритими черепно-мозковими травмами обох потерпілих, після наданої медичної допомоги, було ушпиталено в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.
У поліції ж додали, що 5-річного хлопчика згодом забрала бабуся. Життю дівчинки нічого не загрожує.
Матір дітей доправили у спеціалізований медичний заклад. Жінці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області авто з родиною врізалось у дерево. 12-річний хлопчик загинув у свій день народження.