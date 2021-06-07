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4-річна дівчинка була непритомною із пакетом на голові: у Тернополі мати намагалась вбити двох дітей

4-річна дівчинка була непритомною із пакетом на голові: у Тернополі мати намагалась вбити двох дітей

ТСН.ua

Медики повідомили, що в обох дітей черепно-мозкові травми.

У Тернополі мати намагалась вбити двох дітей. Сусідка жінки викликала поліцію та медиків. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

За даними поліції, інцидент стався 5 червня. До правоохоронців звернулась жінка, яка повідомила, що її сусідка ймовірно душить своїх малолітніх дітей. 

На місце події прибули медики та правоохоронці. На той момент 4-річна дівчинка лежала непритомною із пакетом на голові. Дитину реанімували та госпіталізували в обласну лікарню. 

Генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус у Facebook уточнив, що інцидент стався о 8:29 на вулиці Київській. Він зазначив, що в обох дітей виявили травми. 

"До травмованих хлопчика та дівчинки швидку та поліцію викликали сусіди. Із закритими черепно-мозковими травмами обох потерпілих, після наданої медичної допомоги, було ушпиталено в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус. 

У поліції ж додали, що 5-річного хлопчика згодом забрала бабуся. Життю дівчинки нічого не загрожує. 

Матір дітей доправили у спеціалізований медичний заклад.  Жінці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, у Київській області авто з родиною врізалось у дерево. 12-річний хлопчик загинув у свій день народження

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