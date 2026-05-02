ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5449
Час на прочитання
1 хв

4-річна дівчинка зникла безвісти на Івано-Франківщині: вийшла з двору і не повернулась

Злата Шевчук ввечері 2 травня вийшла з подвір’я в селі Угринів без взуття та зникла у невідомому напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Злата Шевчук

Злата Шевчук вийшла з дому 2 травня і зникла / © Національна поліція України

У селі Угринів Івано-Франківського району сталася надзвичайна подія — безвісти зникла 4-річна Злата Василівна Шевчук. За даними ювенальної превенції, дитина вийшла з власного подвір’я близько 20:30 у четвер, 2 травня, і дотепер її місцеперебування залишається невідомим.

Про розшук малолітньої дівчинки повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Ситуація викликає особливе занепокоєння через те, що дитина опинилася на вулиці ввечері та без взуття, що загрожує небезпечним переохолодженням.

Прикмети зниклої Злати Шевчук:

  • зріст близько 105 см;

  • худорлява тілобудова;

  • світле волосся.

У момент зникнення дівчинка була одягнена в кофту та лосини. На ногах у дитини були лише шкарпетки.

Поліція Прикарпаття звертається до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти. Якщо ви бачили схожу дівчинку або вам відома будь-яка інформація про її можливе місцеперебування, правоохоронці просять негайно телефонувати за цими номерами:

  • спецлінія «102»

  • +380 (97) 98 32 132

  • +380 (67) 497 17 87

  • +380 (67) 336 27 75

Нагадаємо, у Києві зникла 14-річна дівчинка. Лілія Троян пішла з дому 29 березня і дотепер не повернулася.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
5449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie