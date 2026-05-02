4-річна дівчинка зникла безвісти на Івано-Франківщині: вийшла з двору і не повернулась

Злата Шевчук вийшла з дому 2 травня і зникла / © Національна поліція України

У селі Угринів Івано-Франківського району сталася надзвичайна подія — безвісти зникла 4-річна Злата Василівна Шевчук. За даними ювенальної превенції, дитина вийшла з власного подвір’я близько 20:30 у четвер, 2 травня, і дотепер її місцеперебування залишається невідомим.

Про розшук малолітньої дівчинки повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Ситуація викликає особливе занепокоєння через те, що дитина опинилася на вулиці ввечері та без взуття, що загрожує небезпечним переохолодженням.

Прикмети зниклої Злати Шевчук:

зріст близько 105 см;

худорлява тілобудова;

світле волосся.

У момент зникнення дівчинка була одягнена в кофту та лосини. На ногах у дитини були лише шкарпетки.

Поліція Прикарпаття звертається до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти. Якщо ви бачили схожу дівчинку або вам відома будь-яка інформація про її можливе місцеперебування, правоохоронці просять негайно телефонувати за цими номерами:

спецлінія «102»

+380 (97) 98 32 132

+380 (67) 497 17 87

+380 (67) 336 27 75

