4-річна дівчинка зникла безвісти на Івано-Франківщині: вийшла з двору і не повернулась
Злата Шевчук ввечері 2 травня вийшла з подвір’я в селі Угринів без взуття та зникла у невідомому напрямку.
У селі Угринів Івано-Франківського району сталася надзвичайна подія — безвісти зникла 4-річна Злата Василівна Шевчук. За даними ювенальної превенції, дитина вийшла з власного подвір’я близько 20:30 у четвер, 2 травня, і дотепер її місцеперебування залишається невідомим.
Про розшук малолітньої дівчинки повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.
Ситуація викликає особливе занепокоєння через те, що дитина опинилася на вулиці ввечері та без взуття, що загрожує небезпечним переохолодженням.
Прикмети зниклої Злати Шевчук:
зріст близько 105 см;
худорлява тілобудова;
світле волосся.
У момент зникнення дівчинка була одягнена в кофту та лосини. На ногах у дитини були лише шкарпетки.
Поліція Прикарпаття звертається до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти. Якщо ви бачили схожу дівчинку або вам відома будь-яка інформація про її можливе місцеперебування, правоохоронці просять негайно телефонувати за цими номерами:
спецлінія «102»
+380 (97) 98 32 132
+380 (67) 497 17 87
+380 (67) 336 27 75
