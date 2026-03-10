"4 роки їздили без цих приколів": в "Укрзалізниці" пояснили правила подорожей під час війни

Важливе повідомлення Укрзалізниці / © Укрзалізниця

Поїзди «Укрзалізниці» курсують за розкладом, включно зі сполученням до прифронтових територій. А станом на 10 березня 2026 року на понад 30 хвилин запізнювалися лише шість потягів «УЗ».

Про це сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

За його словами, поїзди курсують за розкладом, включно зі сполученням до прифронтових територій. Актуальний статус руху завжди можна перевірити на сайті «Укрзалізниці», додав Перцовський.

Водночас він наголосив, що залізничні сполучення залишаються зоною ризику.

«4 роки їздили якось без цих приколів”… Іноді на такі закиди хочеться відреагувати емоційно… Але з безпековими питаннями так не можна. Якщо навіть комусь одному щось не зрозуміло — будемо терпляче знову і знову пояснювати те, про що доречно говорити публічно», — написав він.

Ворог намагається ускладнити роботу транспорту та залякати людей.

«Єдиний 100% безпечний варіант для будь-якого транспортного оператора — діяти як авіація, де з лютого 2022 року всі рейси зупинені. Але наше завдання — з’єднувати країну навіть у найскладніші моменти», — зазначив Перцовський.

Ситуація на залізниці: що потрібно знати пасажирам

За совами Перцовського, через російські атаки поїзди можуть тимчасово зупинятися, а у разі серйозної загрози оголошується евакуація. Найчастіше це відбувається на станціях із укриттями, але при потребі — безпосередньо на перегоні.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» надав поради пасажирам:

планувати пересадки з запасом 2-3 години, особливо міжнародних рейсів;

пам’ятати, що під час евакуації пасажири виходять без громіздких валіз та речей, тому що пріоритетом залишається безпека;

щодо харчування, то, за словами голови, «Укрзалізниця» співпрацює з World Central Kitchen та організовує «залізні перекуси» і гаряче харчування, але пасажирам радять мати невеликі снеки при собі.

Він додав, що компанія оперативно інформує про ситуацію на маршруті через push-повідомлення та надає прогноз руху і інформацію про можливі затримки.

Тим часом в «УЗ» повідомили про зміни в русі приміських поїздів через перебої з електроенергією в контактній мережі. Деякі рейси 10 березня тимчасово не курсуватимуть. Зокрема, через безпекову ситуацію у Дніпропетровській області є зміни у русі потягів «Укрзалізниці».