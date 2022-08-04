4 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

4 серпня 2022 року – четвер. 162-й день війни Росії проти України. 216-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 серпня - День народження шампанського. Неофіційне свято, популярне серед всіх шанувальників цього напою. Історія шампанського починається в абатстві Отвільєр, де монах отець П'єр Періньйон часто експериментував над створенням нових видів вин. 4 серпня 1668 року він запропонував своїм братам-абатам спробувати новий напій - вино з бульбашками та легкою сріблястою піною.

А ще 4 серпня - Міжнародний день димчастого леопарда. Основна мета свята - збільшити обізнанність людства про цей вид ссавців. Запровадили подію працівники Парку диких тварин Хаулеттс в Кенті (Великобританія). А саме - Ден Кемп та Лорен Амос. Вперше свято відсвяткували 2018 року.

4 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

4 серпня - день пам'яті святої мироносиці Марії Магдалини / Фото: commons.wikimedia.org

4 серпня в церковному календарі – день пам'яті святої мироносиці Марії Магдалини. Вона була прибічницею та послідовницею Ісуса Христа. Згідно зі Святим писанням, Марія зустріла Сина Божого в той час, коли була одержима сімома бісами. Він вигнав бісів з її тіла, тому вона стала його ученицею. Вважається, що саме їй першій явився Ісус Христос вранці на Великдень.

Пам’ятні дати 4 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 4 серпня:

1408 рік — вперше згадується місто Мена, Чернігівської області;

1492 рік — розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;

1578 рік — відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагають сили мароккансько-португальського союзу;

1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обирають Івана Мазепу;

1693 рік — французький чернець П'єр Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;

1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;

1914 рік — створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;

1914 рік — у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 рік — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на одну хвилину 13 мільйонів апаратів;

1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1934 рік — на "Криворіжсталі" запускають першу доменну піч;

1962 рік — ув'язнюють лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Манделу, в тюрмі він проводить 28 років;

1995 рік — у Хорватії починається операція "Буря" проти сербських сепаратистів, що тривала до 7 серпня;

2020 рік — вибухи в порту Бейрута.

4 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 4 серпня називали Марія Суровиця, Марія Ягідниця або Мар'їн день. В цей день дівчата молилися Марії Магдалині, щоб вона подарувала їм красу. А селяни намагалися не пасти худобу на луках. Вірили, що після лугової трави худоба помре.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 серпня

Які сьогодні іменини: Корній, Олексій, Михайло, Магдалина і Марія.

4 серпня народилися:

1757 рік — український іконописець, художник-портретист Володимир Боровиковський;

1854 рік — українська актриса театру та кіно Марія Заньковецька;

1901 рік — американський джазовий музикант і співак Луї Армстронг.

Погода на 4 серпня

4 серпня в Києві хмарна погода, ближче до вечора можливий дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, вранці та вдень очікується дощ з грозою, а ближче до вечора дрібний дощ. В Одесі похмура погода, в другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який посилиться до вечора.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +18 вночі. У Львові +27 вдень та +12 вночі. У Харкові +24 вдень та +18 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.