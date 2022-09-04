4 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

4 вересня 2022 року – неділя. 193-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 118 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
4 вересня - День підприємця України. Свято було створене в жовтні 1998 року президентом Леонідом Кучмою. Щороку воно припадає на першу неділю вересня.
Також 4 вересня - Всесвітній день тхеквондо. Саме цього дня 1994 року у Франції на сесії міжнародної організації тхеквондо включили у перелік видів спорту, які офіційно визнані для Олімпійських ігор. Перші змагання з тхеквондо провели у Австралії влітку 2000 року.
А ще 4 вересня - День митного брокера. Саме цього дня 1992 року затрвердили перший нормативно-правовий документ про діяльність митних брокерів в Україні. А 28 травня 2009 року до Державної митної служби надійшов лист, який написала Асоціація брокерських підприємств, з проханням встановити 4 вересня Днем митного брокера.
4 вересня - Всесвітній день сексуального здоров'я. Це свято було запроваджене Міжнародною асоціацією сексуального здоров'я 2010 року. Перше святкування пройшло під гаслом: "Поговоримо про це!", чим закликало людство зруйнувати табу навколо теми сексуальності.
Яке сьогодні, 4 вересня, церковне свято
4 вересня в церковному календарі – день пам'яті Агатоніка Нікомідійського. Жив мученика у IV столітті нашої ери. Народився в багатій та відомій сім'ї. Отримав гарну освіту та християнське виховання ще в ранньому віці. Навернув за своє життя на праведний шлях багатьох язичників. Однак саме через це він і помер.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 вересня
Які сьогодні іменини: Іван, Олексій, Макар, Федір, Михайло, Ісаакій, Афанасій, Олександр, Іларіон, Опанас, Гаврило, Василь, Аріадна, Федора.
Талісманом людини, народженої 4 вересня є обсидіан. Своє незвичайне ім'я камінь отримав на честь римського воїна, який привіз прикрасу з собою до Риму з Ефіопії. Здавна вірили, що обсидіан провідник істини та правди.
В цей день народилися:
- 1889 рік — український композитор і піаніст, інженер Остап Бобикевич;
- 1908 рік — американський кінорежисер українського походження, входить до списку десяти найкращих кінорежисерів за всю історію американського кіно Едвард Дмитрик;
- 1949 рік — український бізнесмен і політик Григорій Суркіс;
- 1990 рік — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості Ольга Харлан.
Що не можна робити в цей день
- Не варто дарувати чи приймати подарунки, тому що можете накликати на себе нещастя.
- Не проявляйте злопам'ятність чи образу, не заздріть чужому щастю.
- Не можна ходити до лісу.
Народні прикмети і традиції на 4 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: ввечері рожеві хмари - буде гарна погода;
- в лісі немає або мало грибів - чекайте на сніжну та холодну зиму;
- вродило мало горіхів - буде погано ловитися риба;
- верхівки дерев в павутині, чекайте на ранню зиму.
В народі 4 вересня називали Агафон-огуменник. Цього дня в Київській Русі намагалися задобрити польових та лісових духів, а тому на землі залишали для них пиріг чи миску каші.
Погода на сьогодні, 4 вересня
Сьогодні, 4 вересня, в Києві похмурий день, без опадів. У Львові весь день небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Харкові похмура погода, небо очиститься лише наприкінці дня, від світанку і до середини дня дощ. В Одесі ясно, без опадів.
Температура повітря в Києві +19 вдень та +10 вночі. У Львові +18 вдень та +10 вночі. У Харкові +17 вдень та +8 вночі. В Одесі +22 вдень та +12 вночі.
Пам’ятні дати 4 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 4 вересня:
- 476 рік — голова германських найманців на римський службі Одоакр скидає останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула;
- 1837 рік — американський винахідник Семюел Морзе розробляє електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе);
- 1870 рік — після зречення Наполеона III, котрий здається в полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголошують в Парижі Третю республіку і формують уряд національної оборони;
- 1885 рік — у Нью-Йорку відкривається перше в США кафе самообслуговування;
- 1886 рік — останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здається в Аризоні;
- 1888 рік — американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і реєструє свою торгову марку — "Кодак";
- 1920 рік — головний Отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує "Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають", де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;
- 1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;
- 1938 рік — створюють Українську Національну Оборону ("Карпатська Січ"), яку очолює Степан Росоха;
- 1965 рік — у київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;
- 1991 рік — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;
- 1996 рік — колумбійські партизани атакують державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні;
- 2018 рік — офіційно завершається мультсеріал Adventure Time.