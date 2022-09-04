4 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

4 вересня 2022 року – неділя. 193-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 118 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 вересня - День підприємця України. Свято було створене в жовтні 1998 року президентом Леонідом Кучмою. Щороку воно припадає на першу неділю вересня.

Також 4 вересня - Всесвітній день тхеквондо. Саме цього дня 1994 року у Франції на сесії міжнародної організації тхеквондо включили у перелік видів спорту, які офіційно визнані для Олімпійських ігор. Перші змагання з тхеквондо провели у Австралії влітку 2000 року.

А ще 4 вересня - День митного брокера. Саме цього дня 1992 року затрвердили перший нормативно-правовий документ про діяльність митних брокерів в Україні. А 28 травня 2009 року до Державної митної служби надійшов лист, який написала Асоціація брокерських підприємств, з проханням встановити 4 вересня Днем митного брокера.

4 вересня - Всесвітній день сексуального здоров'я. Це свято було запроваджене Міжнародною асоціацією сексуального здоров'я 2010 року. Перше святкування пройшло під гаслом: "Поговоримо про це!", чим закликало людство зруйнувати табу навколо теми сексуальності.

Яке сьогодні, 4 вересня, церковне свято

4 вересня - день пам'яті Агатоніка Нікомідійського / Фото: pixabay.com

4 вересня в церковному календарі – день пам'яті Агатоніка Нікомідійського. Жив мученика у IV столітті нашої ери. Народився в багатій та відомій сім'ї. Отримав гарну освіту та християнське виховання ще в ранньому віці. Навернув за своє життя на праведний шлях багатьох язичників. Однак саме через це він і помер.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 вересня

Які сьогодні іменини: Іван, Олексій, Макар, Федір, Михайло, Ісаакій, Афанасій, Олександр, Іларіон, Опанас, Гаврило, Василь, Аріадна, Федора.

Талісманом людини, народженої 4 вересня є обсидіан. Своє незвичайне ім'я камінь отримав на честь римського воїна, який привіз прикрасу з собою до Риму з Ефіопії. Здавна вірили, що обсидіан провідник істини та правди.

В цей день народилися:

1889 рік — український композитор і піаніст, інженер Остап Бобикевич;

1908 рік — американський кінорежисер українського походження, входить до списку десяти найкращих кінорежисерів за всю історію американського кіно Едвард Дмитрик;

1949 рік — український бізнесмен і політик Григорій Суркіс;

1990 рік — українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості Ольга Харлан.

Що не можна робити в цей день

Не варто дарувати чи приймати подарунки, тому що можете накликати на себе нещастя.

Не проявляйте злопам'ятність чи образу, не заздріть чужому щастю.

Не можна ходити до лісу.

Народні прикмети і традиції на 4 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: ввечері рожеві хмари - буде гарна погода;

в лісі немає або мало грибів - чекайте на сніжну та холодну зиму;

вродило мало горіхів - буде погано ловитися риба;

верхівки дерев в павутині, чекайте на ранню зиму.

В народі 4 вересня називали Агафон-огуменник. Цього дня в Київській Русі намагалися задобрити польових та лісових духів, а тому на землі залишали для них пиріг чи миску каші.

Погода на сьогодні, 4 вересня

Сьогодні, 4 вересня, в Києві похмурий день, без опадів. У Львові весь день небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Харкові похмура погода, небо очиститься лише наприкінці дня, від світанку і до середини дня дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +10 вночі. У Львові +18 вдень та +10 вночі. У Харкові +17 вдень та +8 вночі. В Одесі +22 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 4 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 вересня: