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4 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

4 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

УНІАН

30 років тому цього дня над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор.

Який сьогодні день

У суботу, 4 вересня, у світі відзначають Всесвітній день тхеквондо та Всесвітній день бороди. В Україні цього дня святкують День митного брокера, в Аргентині - День секретарів, День іммігранта та День коміксів, у США - День газети і газетних перевізників, Національний день дикої природи та Національний день горіха макадамії, в Ірані - День кооперації, у Молдові - День працівника митної служби, у Вірменії - День рятувальника, у Канаді - Національний день обізнаності про полікістоз нирок.

Всесвітній день бороди / © urbantalents.com
Всесвітній день бороди / urbantalents.com

Пам'ятні дати 4 вересня

  • 1837 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе).
  • 1885 — у Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.
  • 1886 — останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здався в Аризоні. Після ув'язнення він став фермером та радником армії США.
  • 1888 — американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку — "Кодак".
  • 1991 — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор.
© КМДА
КМДА

Церковне свято сьогодні 4 вересня

Православна церква 4 вересня вшановує пам'ять мученика Агафоніка Нікомидійського, що зазнав страждання за віру Христову в 4 столітті. Мученик Агафонік прийняв смерть за Христа під час правління імператора Максиміана (284-305). Він походив із знатного роду Гіппасіева, жив в Нікомидії. Він навернув до віри в Христа багатьох язичників, зокрема і самого першого з члена Сенату (принцепса). 

Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

  • Не можна довго працювати на кухні
  • Не можно ходити босоніж по траві
  • Не можна ходити до лісу
  • Не можна вживати матюки
  • Не можна забагато їсти
  • Не можна брати та давати гроші у борг
  • Не можна виходити на вулицю після заходу сонця
  • Не можно голосно веселитися

Прикмети на 4 вересня

Цей день у старовині називали "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потіхи лісовика". Цього дня лісовики можуть дозволяти собі приходити в гості та робити капості: "На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по клунях". 

Різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у замріяної матері. Овинник підпалює снопи, а чоловіки виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

  • День сонячний - до теплої осені.
  • Багато грибів у лісі - до поганої риболовлі.
  • Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.
  • Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.
  • Тепло і павутина летить - до доброї осені.
  • Павутина низько летить - до теплої зими, високо - до холодної.
  • Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.
© Pexels
Pexels

Іменини 4 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 4 вересня, святкують: Аріадна, Афанасій, Василь, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Федір, Фелікс.

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