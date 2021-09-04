4 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

4 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

30 років тому цього дня над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор.

Який сьогодні день

У суботу, 4 вересня, у світі відзначають Всесвітній день тхеквондо та Всесвітній день бороди. В Україні цього дня святкують День митного брокера, в Аргентині - День секретарів, День іммігранта та День коміксів, у США - День газети і газетних перевізників, Національний день дикої природи та Національний день горіха макадамії, в Ірані - День кооперації, у Молдові - День працівника митної служби, у Вірменії - День рятувальника, у Канаді - Національний день обізнаності про полікістоз нирок.

Всесвітній день бороди / urbantalents.com

Пам'ятні дати 4 вересня

1837 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе).

1885 — у Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.

1886 — останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здався в Аризоні. Після ув'язнення він став фермером та радником армії США.

1888 — американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку — "Кодак".

1991 — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор.

КМДА

Церковне свято сьогодні 4 вересня

Православна церква 4 вересня вшановує пам'ять мученика Агафоніка Нікомидійського, що зазнав страждання за віру Христову в 4 столітті. Мученик Агафонік прийняв смерть за Христа під час правління імператора Максиміана (284-305). Він походив із знатного роду Гіппасіева, жив в Нікомидії. Він навернув до віри в Христа багатьох язичників, зокрема і самого першого з члена Сенату (принцепса).

Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Не можна довго працювати на кухні

Не можно ходити босоніж по траві

Не можна ходити до лісу

Не можна вживати матюки

Не можна забагато їсти

Не можна брати та давати гроші у борг

Не можна виходити на вулицю після заходу сонця

Не можно голосно веселитися

Прикмети на 4 вересня

Цей день у старовині називали "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потіхи лісовика". Цього дня лісовики можуть дозволяти собі приходити в гості та робити капості: "На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по клунях".

Різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у замріяної матері. Овинник підпалює снопи, а чоловіки виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

День сонячний - до теплої осені.

Багато грибів у лісі - до поганої риболовлі.

Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.

Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.

Тепло і павутина летить - до доброї осені.

Павутина низько летить - до теплої зими, високо - до холодної.

Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.

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Іменини 4 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 4 вересня, святкують: Аріадна, Афанасій, Василь, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Федір, Фелікс.

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