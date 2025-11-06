Затримання водія із кортежу Джолі: що зараз відбувається з Дмитром Пищиковим

Тренер з бойового самбо із Кропивницького та волонтер Дмитро Пищиков / © із соцмереж

Тренер з бойового самбо із Кропивницького та волонтер Дмитро Пищиков опинився у центрі уваги ЗМІ після того, як на Миколаївщині його затримали представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Чоловік перебував у складі кортежу голлівудської акторки та амбасадорки ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, котра прибула із миротворчою місією на південь Україні.

ТСН.ua дізнався, що відомо про затриманого Дмитра Пищикова та де він перебуває зараз.

Хто такий Дмитро Пищиков

Дмитро Пищиков — 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького. Чоловік працює тренером з бойового самбо у місцевому клубі «TIGER», передає 24 Канал.

Серед вихованців Дмитра вже є значні успіхи: зокрема, він підготував чемпіона світу серед дітей з комбат дзю-дзюцу, зокрема Дмитра Сімаченка, який здобув перемогу на змаганнях у Польщі у 2024 році.

© Фото із соціальних мереж

Голова федерації самбо Кіровоградської області В’ячеслав Шульга розповів журналістам, що Дмитро займається бойовим самбо з дитинства і є багаторазовим призером чемпіонатів України у цьому виді спорту. Свою кар’єру він розпочав як спортсмен у клубі TIGER під керівництвом тренера Шульги. Згодом Пищиков сам почав працювати там тренером і став кандидатом у майстри спорту з бойового самбо.

Також Пищиков працював і тренером з ММА.

Як спортсмен із Кропивницького опинився у кортежі Анджеліни Джолі

Представник клубу «TIGER» В’ячеслав Шульга у коментарі для 24 Каналу повідомив, що йому невідомі деталі, як саме Дмитру випав шанс супроводжувати кінозірку Анджеліну Джолі.

Водночас Шульга зазначив, що Пищиков зараз перебуває в Києві, окрім того, чоловік займається волонтерством від початку війни.

«Він зараз перебуває у Києві. Ще від початку війни займається волонтерством. У нього з’явилась цікава можливість супроводжувати кінозірку. Дмитро мені не розповідав про це. Тому це інформація на рівні чуток», — розповів Шульга.

Анджеліна Джолі та Дмитро Пищиков / колаж / © колаж з фото Associated Press та Юлії Лотицької

Своєю чергою дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла, що йому запропонували бути у супроводі Джолі, на що він погодився.

«Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився. Він публічна людина в нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори», — розповіла жінка.

Водночас брат Дмитра — Євген Пищиков уточнив, що чоловік був не охоронцем, як повідомляло більшість медіа, а водієм у кортежі Джолі.

«Він від суспільної організації, він як супровід — показати, розказати, як волонтер їхав з ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі», — сказав Євген.

Інцидент із ТЦК

У середу, 5 листопада стало відомо що Анджеліна Джолі відвідна Херсон, де побувала в кількох лікарнях та провела час ізукраїнськими дітьми.

У Миколаївській області кортеж акторки зупинили на блокпості працівники ТЦК і «запросили» начебто охоронця Джолі відвідати військкомат для встановлення особи — таку інформацію повідомили джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Тим самим там спростували повідомлення про «силове затримання» охоронця.

Дата публікації 18:39, 05.11.25 Кількість переглядів 1056 Представники ТЦК зупинили охоронця Анджеліни Джолі і намагались його мобілізувати

Коли перевіряли документи Дмитра, решта групи супроводу кінозірки, до якої він входив, залишалася поруч. Після того як усі обставини були з’ясовані, Анджеліна Джолі продовжила свої заплановані візити.

Згодом брат затриманого Євген Пищиков повідомив журналістам Суспільного, що Дмитро не проходив військову службу, але закінчив військову кафедру в льотній академії близько 10 років тому. Він також наголосив, що Дмитро мав при собі потрібні документи.

«Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення», — зазначив Євген.

Наразі не відомо, чи був водій негайно відправлений на перепідготовку, чи йому доведеться з’явитися пізніше.

Пищиков має рідкісне захворювання

Голова федерації з бойового самбо В’ячеслав Шульга у коментарі 24 Каналу розповів, що Дмитро має рідкісну хворобу суглобів, яка зустрічається раз на 10 тисяч людей. За словами чоловіка, лікування дороговартісне, ліки потрібно приймати на постійній основі.

Водночас Шульга повідомив, що військово-лікарську комісію Пищиков пройшов у 2025 році та був визнаний обмежено-придатним до служби.

Таку ж інформацію підтвердила й дівчина Дмитра — Юлія Лотицька.

«В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз «анкілозуючий спондиліт» — це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта», — наголосила Юлія.

Де наразі перебуває Дмитро Пищиков

Станом на вечір 6 листопада відомо, що Дмитро досі перебуває у ТЦК, однак його вже «випустили з підвалу».

«Я тут ще. Хоч з підвалу випустили поки вирішується», — повідомив Пищиков.

Про це він сам повідомив у Instagram та додав, що мав всі необхідні документи при затриманні.

Скриншот з Instagram

Чоловік іронічно зазначив, що сподівається швидше піти після закриття зборів. Його друг у коментарі назвав його «легендою».

Цю ж інформацію підтвердив і голова федерації з бойового самбо В’ячеслав Шульга. Він зазначив, що Дмитрові вдалося вийти на зв’язок зі своєю дівчиною. Йому шукатимуть військового адвоката.

Візит Джолі до України: що відомо

Акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв, де провела час із медиками, волонтерами та родинами. Як повідомляє благодійна організація Legacy of War Foundation, вона поспілкувалася з людьми, чиє життя проходить під постійною загрозою обстрілів і мін, зауваживши, що бачила сітки, встановлені над дорогами для захисту від БпЛА.

Джолі висловила захоплення силою та рішучістю жителів, які «відмовляються здаватися», попри виснаження після трьох років конфлікту.

Анджеліна Джолі спілкується із дітьми / © фото з соцмереж

«Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само помітна і рішучість. Сім’ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя», — заявила Анджеліна Джолі.

Місцева влада подякувала за візит, очікуючи збільшення допомоги та уваги до регіону, а начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько вручив акторці пам’ятний жетон міста.

Водночас видання Politico розкрило подробиці візиту голлівудської акторки. Як зазначили журналісти, Джолі прибула до Херсона у вівторок, 4 листопада, щоб побачити на власні очі лінію оборони України проти російської агресії.

Окрім того, кінозірка не інформувала уряд про свій намір приїхати, та, як зазначається, перетнула український кордон пішки, без привертання зайвої уваги.

