Завершення війни, таємна допомога США, зброя КНДР для Росії: головне з інтерв’ю керівника ГУР Кирила Буданова

Керівник ГУР Кирило Буданов

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Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg висловився про можливість припинення війни до кінця року та натякнув на передачу важливого озброєння від США.

Окрім того, очільник ГУР повідомив, скільки зброї передає Північна Корея (КНДР) для Росії, а також про плани росіян щодо Донецької області.

ТСН.ua зібрав ключові тези з інтерв’ю Буданова.

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Прогноз щодо припинення вогню в Україні

Керівник ГУР МО вважає, що припинення вогню у війні Росії проти України можна досягнути задовго до кінця року

Для цього потрібно залучити до процесу три сторони: Україну, Росію та США.

«Чи реально це зробити — так. Чи складно — ні», — сказав він. «Для цього потрібні щонайменше три сторони — Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції», — заявив Буданов.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов

Видання зазначає, що Україна стикається з посиленими повітряними ударами з боку Росії. Протягом останніх тижнів противник використав рекордну кількість безпілотників.

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Зокрема, 9 липня росіяни запустили 728 дронів, що призвело до руйнувань житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

За даними ООН, у червні зафіксовано найвищий рівень жертв серед мирного населення за останні три роки: 232 особи загинули, а 1343 дістали поранення.

Позиція щодо Трампа та передача важливого озброєння

Голова української розвідки натякнув про передачу важливого озброєння від США.

Він наголосив, що підтримка України з боку США продовжиться «найближчим часом», і Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

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«Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник спецслужби я знаю більше», — сказав очільник ГУР.

Плани Кремля

Bloomberg зазначає, що російська армія намагається перетнути кордони в центральну Дніпропетровську область поруч із Донецьком.

Своєю чергою керівник української розвідки зазначив, що плани окупантів є провальними.

«Захоплення Росією всієї Донецької області до кінця року нереальне», — сказав Буданов.

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За його словами, російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області, тому їм доручили створити ще одну «буферну зону» глибиною до 10 кілометрів.

Як КНДР допомагає Росії у війні проти України

За словами Буданова, Корейська Народно-Демократична Республіка зараз постачає до 40% боєприпасів Росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і Москвою поглиблюється.

Окрім того, керівник ГУР зазначив, що Північна Корея також надсилає Росії іншу зброю, серед якої — балістичні ракети та артилерійські системи.

Армія КНДР / © Associated Press

Взамін Москва надає КНДР гроші та технології.

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«Це гарна зброя…Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово», — зазначив Буданов.

Співпраця із союзниками

Під час спілкування із журналістами, Буданов також охарактеризував співпрацю розвідувальних служб із західними колегами. Він зазначив, що її можна назвати чудовою, а також додав, що очікує продовження обміну інформацією.

Очільник ГУР наголосив, що зараз Україна залежить від США у питаннях раннього попередження про ракетні запуски та доступу до супутникових знімків.

«Я не бачу жодних ознак того, що наша співпраця в службах безпеки припиниться.Це невигідно ні нам, ні нашим партнерам, бо вони отримують інформацію від нас», — сказав Буданов.

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Окрім того, Буданов закликав союзників перестати покладатися на технології та повернутися до «людської розвідки» — мереж шпигунів.

За його словами, майже всі європейські країни «майже поховали» ці методи розвідувальної діяльності.

«Перестаньте вірити, що технічна розвідка вирішить усе. Ніхто не обговорюватиме та плануватиме операцію на мобільному телефоні», — сказав він.

Чи залишиться Буданов на посаді до кінця війни

Видання Bloomberg зауважує, що наступного місяця буде п’ять років перебування Буданова на посаді Начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

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Журналісти поцікавилися, чи хоче він залишиться керівником ГУР МО, на що отримали відповідь: «Якщо виживу».

Українська розвідка / © ТСН.ua

Згодом Буданов пояснив, що «може статися будь-що», та додав, що сподівається залишатися на своїй посаді до кінця війни.

«Зараз моя мрія — зупинити цю війну. Україна — це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим я хочу займатися», — сказав Буданов.

Раніше волонтерка Марія Берлінська закликала Європу не вірити у «мир після війни». Вона вважає війну в Україні початком технологічної Третьої світової та пропонує створити спільну європейську систему захисту від ракет і дронів.

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