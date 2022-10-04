4 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

4 жовтня 2022 року – вівторок. 223-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 88 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 жовтня - День ветеринарної служби в системі Міністерства внутрішніх справ України. Головна мета свята - відзначити працю тих людей, які займаються епідеміологічним та санітарним контролем і проводять карантинні заходи за виявлення спалахів епізоотичних хвороб.

Також 4 жовтня - Всесвітній день тварин (World Animal Day). Вперше свято було організоване у Берліні відомим на той час захисником тварин та письменником Генріхом Ціммерманном 24 березня 1925 року. Через чотири роки святкування перенесли на 4 жовтня. Дату обрали не випадково - саме цього дня помер католицький священнослужитель Франциск Асизький, який вважається захисником тварин.

А ще 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу. Подія була створена 2000 року за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Вперше ініціатива запровадження такого свята з'явилася під час третьої Міжнародної конференції ООН з космосу. Тоді запровадити свято хотіли 20 липня в пам'ять про висаджування американської експедиції на Місяць. Однак пропозиція була прийнята неоднозначно. Хоча більшість делегацій підтримала створення свята, але питання про дату залишилося відкритим. Тоді запровонували святкувати 4 жовтня - на честь запускання 1957 року першого штучного супутника нашої планети. Також вирішили, що це буде не один день, а цілий тиждень космосу.

Яке сьогодні, 4 жовтня, церковне свято

4 жовтня - день пам'яті апостола від 70 Кодрата / Фото: commons.wikimedia.org

4 жовтня в церковному календарі – день пам'яті апостола від 70 Кодрата. Народився приблизно в другій половині I століття. Згодом став єпископом в Афінах, коли там загинув мученицькою смертю Публій. 126 року написав твір на захист тварин - "Апологію". Був апостолом Христовим, а тому бачив на власні очі хресну смерть Спасителя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 жовтня

Які сьогодні іменини: Данило, Йосип, Андрій, Дмитро, Назар, Кондрат, Розалія.

Талісманом людини, народженої 4 жовтня є діамант. В Стародавній Греції та Римі цей коштовний камінь називали "сльозами богів". Діамант може бути різних відтінків, наприклад, блакитним.

В цей день народилися:

1892 рік — український поет-неокласик Юрій Клен;

1934 рік — українська художниця-живописець і педагогиня Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна;

1977 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Яценко.

Що не можна робити в цей день

Не рекомендується свататися, тому що пара скоро розпадеться.

Цього дня не ходять в ліс і не стоять на порозі - бо може статися біда.

Не можна від цього дня різати домашню птицю, тому що в сім'ї станеться нещастя.

Народні прикмети і традиції на 4 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: тепла ніч і холодний день - погода скоро погіршиться;

дме північно-східний вітер - до морозної зими;

мало горіхів і грибів - зимоб буде багато снігу;

яка сьогодні погода, такою вона буде весь жовтень.

В народі 4 жовтня називають днем чотирьох святих. Цього дня часто замовляли молебень святому Дмитру про здоров'я сиріт, матерів, що годують, вдів, дітей. А ще цей день вважався вдалим для багатих людей, бізнесменів та торговців.

Погода на сьогодні, 4 жовтня

Сьогодні, 4 жовтня, в Києві хмарно весь день, йтиме дощ. У Львові хмарно, вранці дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові похмура погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +7 вночі. У Львові +12 вдень та +8 вночі. У Харкові +13 вдень та +9 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 4 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 жовтня: