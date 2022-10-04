4 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

4 жовтня 2022 року – вівторок. 223-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 88 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
4 жовтня - День ветеринарної служби в системі Міністерства внутрішніх справ України. Головна мета свята - відзначити працю тих людей, які займаються епідеміологічним та санітарним контролем і проводять карантинні заходи за виявлення спалахів епізоотичних хвороб.
Також 4 жовтня - Всесвітній день тварин (World Animal Day). Вперше свято було організоване у Берліні відомим на той час захисником тварин та письменником Генріхом Ціммерманном 24 березня 1925 року. Через чотири роки святкування перенесли на 4 жовтня. Дату обрали не випадково - саме цього дня помер католицький священнослужитель Франциск Асизький, який вважається захисником тварин.
А ще 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу. Подія була створена 2000 року за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Вперше ініціатива запровадження такого свята з'явилася під час третьої Міжнародної конференції ООН з космосу. Тоді запровадити свято хотіли 20 липня в пам'ять про висаджування американської експедиції на Місяць. Однак пропозиція була прийнята неоднозначно. Хоча більшість делегацій підтримала створення свята, але питання про дату залишилося відкритим. Тоді запровонували святкувати 4 жовтня - на честь запускання 1957 року першого штучного супутника нашої планети. Також вирішили, що це буде не один день, а цілий тиждень космосу.
Яке сьогодні, 4 жовтня, церковне свято
4 жовтня в церковному календарі – день пам'яті апостола від 70 Кодрата. Народився приблизно в другій половині I століття. Згодом став єпископом в Афінах, коли там загинув мученицькою смертю Публій. 126 року написав твір на захист тварин - "Апологію". Був апостолом Христовим, а тому бачив на власні очі хресну смерть Спасителя.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 жовтня
Які сьогодні іменини: Данило, Йосип, Андрій, Дмитро, Назар, Кондрат, Розалія.
Талісманом людини, народженої 4 жовтня є діамант. В Стародавній Греції та Римі цей коштовний камінь називали "сльозами богів". Діамант може бути різних відтінків, наприклад, блакитним.
В цей день народилися:
- 1892 рік — український поет-неокласик Юрій Клен;
- 1934 рік — українська художниця-живописець і педагогиня Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна;
- 1977 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Яценко.
Що не можна робити в цей день
- Не рекомендується свататися, тому що пара скоро розпадеться.
- Цього дня не ходять в ліс і не стоять на порозі - бо може статися біда.
- Не можна від цього дня різати домашню птицю, тому що в сім'ї станеться нещастя.
Народні прикмети і традиції на 4 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: тепла ніч і холодний день - погода скоро погіршиться;
- дме північно-східний вітер - до морозної зими;
- мало горіхів і грибів - зимоб буде багато снігу;
- яка сьогодні погода, такою вона буде весь жовтень.
В народі 4 жовтня називають днем чотирьох святих. Цього дня часто замовляли молебень святому Дмитру про здоров'я сиріт, матерів, що годують, вдів, дітей. А ще цей день вважався вдалим для багатих людей, бізнесменів та торговців.
Погода на сьогодні, 4 жовтня
Сьогодні, 4 жовтня, в Києві хмарно весь день, йтиме дощ. У Львові хмарно, вранці дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові похмура погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +10 вдень та +7 вночі. У Львові +12 вдень та +8 вночі. У Харкові +13 вдень та +9 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.
Пам’ятні дати 4 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 4 жовтня:
- 1535 рік — надрукували першу англомовну Біблію;
- 1582 рік — папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат;
- 1675 рік — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;
- 1772 рік — під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина, який мав право претендувати на Галицько-Волинське князівство — Руське королівство — з часів Середньовіччя;
- 1780 рік — після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;
- 1812 рік — в Криму закладають Нікітський ботанічний сад;
- 1830 рік — у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I проголосили незалежність Бельгії;
- 1875 рік — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I заснували університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
- 1883 рік — вперше вирушає у рейс "Східний експрес", що з'єднував Османську імперію з Західною Європою;
- 1890 рік — у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію;
- 1900 рік — розпочинає свою роботу Львівська опера;
- 1904 рік — у Швеції створюють футбольний клуб "Ґетеборґ";
- 1910 рік — у Португалії скидають королівську владу, країну проголошують демократичною республікою;
- 1911 рік — у Лондоні вводять в дію перший у світі ескалатор;
- 1927 рік — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;
- 1941 рік — в ході Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;
- 1958 рік — із Лондона до Нью-Йорку розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;
- 1965 рік — Папа Римський Павло VI видає буллу, якою знімає з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;
- 1968 рік — відбувається перший політ пасажирського літака Ту-154;
- 1989 рік — у Києво-Печерській лаврі відкривають духовну семінарію;
- 1994 рік — у Швейцарії спалюють себе 48 членів секти "Орден Храму Сонця";
- 2001 рік — британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму;
- 2001 рік — катастрофа пасажирського літака Ту-154 авіакомпанії "Сибір" над Чорним морем під час навчальних стрільб ПС ЗС України.