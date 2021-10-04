4 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

4 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у світі відзначають Всесвітній день тварин.

Який сьогодні день

У понеділок, 4 жовтня, у світі відзначають Початок Всесвітнього тижня космосу (4-10 жовтня), Всесвітній день тварин, Всесвітній день архітектури та Всесвітній день вихованця.

У Лесото цього дня святкують День Незалежності (1966), у Мозамбік - День миру і злагоди (1992), в Польщі - День тварин (2006).

Credits

Пам'ятні дати 4 жовтня

1535 — надруковано першу англомовну Біблію ("Біблія короля Якова").

1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття "набігла" різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою. Згідно з нововведенням Папи, після 4 жовтня 1582 року одразу ж наступало 15 жовтня. Новий календар отримав назву "григоріанського".

1675 — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс запатентував кишеньковий годинник.

1812 (21 вересня за ст. ст.) — в Криму заклали Нікітський ботанічний сад.

1875 — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновано університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

1883 — вперше вирушив у рейс "Східний експрес", що з'єднав Османську імперію з Західною Європою.

1911 — у Лондоні введено в дію перший у світі ескалатор.

1958 — із Лондона до Нью-Йорку розпочалися перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків.

1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа.

Церковне свято сьогодні 4 жовтня

4 жовтня православна церква вшановує пам'ять апостола від сімдесяти Кодрата, який в 1 столітті проповідував слово Боже в Афінах і носив чин єпископа.

За переказами, він навернув до християнства багатьох язичників, що викликало ненависть закоренілих ідолопоклонників. Одного разу розлючений натовп напав на Кодрата, щоб побити його камінням. Хоча Кодрат залишився живий, язичникам вдалося його схопити і кинути в темницю, де мученик згодом помер від голоду. Найвідомішею працею Кодрата вважається апологія християнства, яка так вразила імператора Адріана, що він видав указ, що забороняє засуджувати кого-небудь без доказів.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня в жодному разі не можна нічого піднімати з перехрестя.

Не позичайте нікому гроші.

Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.

Не здійснюйте великих покупок – радості вони вам не принесуть.

Не можна 4 жовтня свататися – до розпаду пари.

Прикмети на 4 жовтня

На Русі Кіндрата (Кодрата) та Іпата вважали днем ​​родючості і землеробства. Цього дня обов'язково потрібно було працювати - першою чергою удобрювати землю свіжим гноєм.

Також цього дня примічали, яка стоїть погода. Вважалося, що вона протримається без зміни чотири тижні. Також знали, що якщо при різкому північно-східному вітрі світить сонце, то зима буде холодною.

Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.

Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною і суворою.

Днем холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Associated Press

Іменини 4 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 4 жовтня, святкують: Агнія, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Ісаак, Олександр, Олексій, Костянтин, Петро.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання