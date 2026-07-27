Зливи, град і штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку 28 липня

Синоптики попереджають українців про небезпечну погоду 28 липня / © ТСН

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У вівторок, 28 липня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе з собою грозові дощі, шквалистий вітер та зниження температури.

Детальніше про погоду — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що до України 28 липня прийде холодний атмосферний фронт. Найближчої ночі та завтра вранці очікуються грозові дощі, які пройдуть на заході, півночі, у центрі та у південній частині. На сході країни збережеться суха погода.

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«А ось вдень дощі, зміщуючись у східному напрямку, очікуються на Лівобережжі. Карта. Особливість завтрашнього дня — сильний північно-західний вітер», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +20 до +24 градусів тепла, на півдні та південному сході буде дещо тепліше — від +25 до +28 градусів вище нуля.

Діденко прогнозує у столиці 28 липня грозові дощі вночі та вранці, вдень опадів не передбачається. Температура повітря вдень знизиться до +22 градусів тепла. Водночас синоптикиня зазначає, що до України спека прийде на початку серпня.

За прогнозом синоптика Ігора Кібальчича, через прихід атмосферного фронту більшість областей України охоплять грози, місцями з потужними зливами, градом та шквалами.

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Але вже від середи дощі почнуть вщухати, поступаючись місцем поступовому потеплінню. Слід очікувати сухої погоди, за винятком північних регіонів, де вдень ще можливі нетривалі грози. Нічна температура становитиме від +9 до +14, на півдні та в Криму — до +20. Удень повітря прогріється до +22…+27, а на півдні та Закарпатті позначки термометрів сягнуть +29…+31.

На початку серпня в Україну завітає справжня спека через приплив гарячих повітряних мас із Центральної Європи, а температура повітря підніметься до +38 градусів тепла.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також зазначає, що найближчої ночі та в першій половині 28 липня, із заходу на схід Черкащину перетинатиме холодний атмосферний фронт, який проявиться дощами різної інтенсивності, активні грозові осередки місцями супроводжуватимуться градом і шквалами.

«Рвучкий вітер, розвернувшись на північний, наповнить наш регіон свіжістю, температура знизиться: вночі 14-19°, вдень 22-27°», — прогнозує Постригань.

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Якою буде погода в Україні 28 липня

За даними Українського гідрометцентру в Україні 28 липня буде хмарно з проясненнями.

Майже по всій території пройдуть короткочасні дощі з грозами, а в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями випадуть значні опади. Лише на сході та південному сході країни вночі буде без опадів.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень у західних областях можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів тепла (у західних регіонах +10…+15 градусів тепла), вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 градусів вище нуля, а на південному сході розігріє до +29.

Погода в Україні 28 липня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають, що удень у північно-східних, більшості центральних, а також у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях очікуються грози, місцями град та шквали 15–20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних, енергетичних, будівельних підприємств і руху транспорту. В цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Синоптики попереджають про негоду у кількох областях України 28 липня / © Укргідрометцентр

Паралельно синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки: протягом 28–30 липня він утримуватиметься в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях та в Криму.

У кількох регіонах України зберігатиметься надзвичайний рівень небезпеки 28 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 28 липня буде хмарно з проясненнями. Також синоптики прогнозують дощі, місцями із грозами. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18, вдень очікується від +21 до +26. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 28 липня погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону над Європою, повідомляють синоптики. У регіоні буде хмарно із проясненнями, вночі подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. Вдень без опадів.

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Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вдень місцями по області та у місті будуть пориви західного вітру 15 — 20 м/с, вночі подекуди грозові дощі. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

© Укргідрометцентр © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 28 липня буде мінлива хмарність. Вночі та вранці пройдуть короткочасні дощі із грозами.

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Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, під час грози місцями ймовірні пориви 15-17 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +16 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

В Одесі вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +20 до +21 градуса тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині синоптики прогнозують 28 липня хмарну погоду із проясненнями.

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Якщо ніч пройде без істотних опадів, то вдень синоптики прогнозують дощі, подекуди значні та з градом.

Загалом вітер буде південний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 28 липня: вдень 28 липня по області очікується гроза, місцями град. Також метеорологи прогнозують пориви вітру на Харківщині до 15-20 м/с. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Синоптики попереджають про негоду на Харківщині 28 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Дніпрі

На 28 липня у Дніпропетровській області та місті Дніпро синоптики прогнозують мінливу хмарність і складні погодні умови. Вночі в регіоні місцями пройде короткочасний дощ за температури +13…+18 градусів тепла, тоді як у самому обласному центрі буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть +17…+19 градусів тепла.

Найбільше негода вируватиме в денні години: в області та місті очікуються грози, значні дощі та південно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Мешканцям слід бути готовими до поривів вітру та шквалів до 15–20 м/с, а в окремих районах можливий град.

Попри опади, вдень у Дніпрі повітря прогріється до +22.+24 градусів тепла, а по області температура становитиме від +22 до +27 градусів тепла.

У зв’язку з прогнозованими метерологічними явищами, в регіоні оголошено штормове попередження. Для Дніпра та більшості районів області введено перший (жовтий) рівень небезпечності через грози, шквали та значний дощ обсягом 15–49 мм. Утім, місцями по області стихія може посилитися до другого (помаранчевого) рівня, оскільки локально очікуються сильні зливи до 50–79 мм та град діаметром до 19 мм.

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Синоптики попереджають про негоду на Дніпропетровщині 28 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям у серпні.

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