40 мільйонів готівкою: митники натрапили на схованку у незвичному місці авто (фото)

40 мільйонів готівкою: митники натрапили на схованку у незвичному місці авто / © Державна митна служба України

Реклама

На міжнародному автомобільному пункті пропуску «Порубне — Сірет» 9 жовтня митники виявили рекордну суму прихованої валюти. Під час детального митного огляду автомобіля Mercedes-Benz W212, митники вилучили понад $970 тисяч США.

Про це пише Державна митна служба України.

Автом керувала жінка. Правоохоронці звернули увагу на моторний відсік. Там було облаштовано спеціальну схованку. Дістатися до неї було вкрай складно — митникам довелося демонтувати деякі елементи. У прихованих пакунках виявилася валюта на загальну суму 970 тисяч доларів США, що за курсом НБУ становить понад 40 мільйонів гривень.

Реклама

40 мільйонів готівкою. Митники натрапили на схованку у незвичному місці авто / © Державна митна служба України

Державна митна служба повідомила, що валютні кошти та сам автомобіль, який був облаштований для їх незаконного переміщення, вилучено. Повідомлення про кримінальне правопорушення направлено до територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області для подальшого розслідування.

40 мільйонів готівкою: митники натрапили на схованку у незвичному місці авто / © Державна митна служба України

40 мільйонів готівкою: митники натрапили на схованку у незвичному місці авто. / © Державна митна служба України

Нагадаємо, українські митники запобігли спробі незаконно вивезти валюту з України до Канади. Міжнародне поштове відправлення, що прямувало з України до Канади, одразу привернуло увагу митників. У декларації було вказано щось зовсім незрозуміле: «зразок/18/1.5/17 доларів США». Під час митного огляду і відкрилася справжня «начинка» посилки.

У Польщі митники аеропорту Краків-Баліце виявили у багажі українця понад 15 кілограмів людського волосся. З’ясувалося, що товар походить із Туреччини, а його ринкова вартість оцінюється в сотні тисяч злотих.