$40 тисяч за втечу: у Дніпрі викрили мережу, яка вивозила військових із частин

У Дніпрі затримали угруповання, яке за гроші вивозило військових з частин / © www.facebook.com/Національна поліція України

Правоохоронці затримали організовану групу, яка за винагороду допомагала військовослужбовцям самовільно залишати місця служби та нелегально перетинати державний кордон. Вартість "вивезення" з частини становила до 16 тисяч доларів, переправлення за кордон — до 40 тисяч доларів. Оплату приймали готівкою або на криптогаманець.

Деталі повідомили у Національній поліції України.

Угруповання діяло на Дніпропетровщині. Його організував 26-річний житель Дніпра, залучивши спільників віком від 19 до 36 років. За даними слідства, щонайменше п’ятеро військових скористалися їхніми "послугами".

Схема передбачала попередній контакт із організатором, визначення місця збору та подальше транспортування "клієнтів" до обраних пунктів. За окрему плату ділки організовували незаконний виїзд за межі України.

Вилучена зброя / © www.facebook.com/Національна поліція України

Під час спецоперації оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі поліції за підтримки КОРД затримали дев’ятьох осіб: сімох учасників злочинної групи та двох військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Усім фігурантам повідомлено про підозру, зокрема за статтями щодо незаконного переправлення осіб через кордон та дезертирства. Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі та чорнові записи.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Вінниці викрили групу, яка організувала схему уникнення від мобілізації під виглядом громадської діяльності. Зловмисники за гроші обіцяли чоловікам фізичний "захист" від представників ТЦК та безперешкодний проїзд через блокпости.