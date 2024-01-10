40 відсотків населення України цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги - ООН

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації українці пережили майже два роки невпинних бойових дій.

Понад 14,6 мільйона людей – 40 відсотків населення України – цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Про це заявив заступник прессекретар OCHA (Управління ООН з координації гуманітарних питань - ред.) Єнс Лаерке на брифінгу для преси в Палаці Націй у Женеві.

Війна також змусила близько 6,3 мільйона українців виїхати за кордон.

Щодня гинуть і отримують поранення цивільні особи, а їхні будинки та критична інфраструктура руйнуються.

Перший тиждень січня приніс Україні хвилю нападів, яка почалася 29 грудня і триває досі.

Родини по всій Україні зустрічали Новий рік під звуки сирен повітряної тривоги, притулившись у підземні сховища та на станціях метро чи в підвалах своїх будинків.

2 січня гуманітарні працівники столиці Києва нарахували понад 30 вибухів лише в цьому місті.

Ударів також зазнав Харків на сході, повідомляється про щонайменше п'ятьох жертв серед цивільного населення, 130 людей отримали поранення того дня.

Донецька область залишилася без світла та води, оскільки минулого тижня температура опустилася значно нижче нуля.

3 і 4 січня в результаті нападів продовжувалися вбивства та поранення мирних жителів у Сумській області на півночі, у Донецькій області на сході та в Херсонській та Миколаївській областях на півдні.

На вихідних – без перепочинку. 6 січня під час чергової хвилі авіаударів на Донеччині загинуло майже десяток мирних жителів, п’ятеро з яких діти.

А вчора внаслідок бойових дій у Донецькій, Дніпровській та Херсонській областях загинули та були поранені десятки мирних жителів, у тому числі діти, пошкоджені будинки та школи.

На додаток до насильства, Україна зараз перебуває в полоні глибокої зими. Продовження широкомасштабної гуманітарної операції сьогодні є актуальним, як ніколи.

Наступного понеділка, 15 січня, OCHA та УВКБ ООН оприлюднять цьогорічні плани реагування для України та для українських переселенців і приймаючих громад.

Нагадаємо, що раніше в ООН заявили, що російська агресія проти України негативно впливає на світову економіку.

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