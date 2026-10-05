400 пакунків дронами в окупацію: Сибіга розповів про операцію в Олешках

Сибіга / © МЗС України

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Сили оборони України провели другу операцію з доставки гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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За його словами, Росія місяцями намагається ізолювати жителів Олешок від зовнішнього світу та перешкоджає навіть доставці продовольства.

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Цього разу українські військові за допомогою дронів доправили близько 400 пакунків. Загальна вага вантажу становила майже 4 тонни.

У пакунках були продукти харчування, медикаменти та інші необхідні засоби для цивільних.

"Українські військовослужбовці використовують технології та навички сучасної війни, щоб підтримувати життя цивільних людей за лінією фронту", — наголосив Сибіга.

Глава МЗС окремо відзначив нацгвардійців, морських піхотинців та прикордонників, які спланували та провели операцію.

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"У кожному пакунку, що надходить до Олешок, міститься послання: Україна не забуває про своїх людей", — додав він.

ЗСУ уже доставляли продукти до Олешок

Нагадаємо, українські військові провели одну з наймасштабніших операцій із доставлення гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок. За допомогою дронів Сили оборони скинули близько 4 тонн продуктів на 100 різних локацій міста. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Постачання їжі через Дніпро дронами системно триває з березня у співпраці підрозділів НГУ, морської піхоти та прикордонників.

Наразі в місті без їжі, питної води та електропостачання залишаються близько двох тисяч місцевих жителів, серед яких майже 50 дітей. Російські окупанти блокують будь-які спроби цивільних виїхати, а також усіляко перешкоджають доставленню допомоги: намагаються збивати дрони з вантажами, крадуть або перепродують їжу.

Крім того, за отримання гуманітарних пакунків загарбники застосовують проти місцевих мешканців репресії — їх затримують, кидають у підвали, б’ють і піддають насильству.

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