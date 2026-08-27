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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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400 ракет у запасі та нові пускові установки: РФ нарощує небезпечну зброю проти України

Пускові установки зведені у п’ять спеціальних ракетних груп, які розміщені на території Брянської та Ростовської областей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Російські С-400

Російські С-400 / © Вікіпедія

Росія має до 17 спеціально переобладнаних пускових установок від комплексу С-400, які використовуються для ударів по Україні керованими ракетами РМ-48У. Аналітики Defense Express припускають, що Кремль може розглядати застосування цих ракет як аналог балістичних «Іскандер-М».

Про це йдеться у статті Defense Express.

Уточнимо, що РМ-48У — це російська ракета-мішень, яку РФ переробила для ударів по наземних цілях. За даними ЗМІ, її створюють на базі старих зенітних ракет 5В55 або 48Н6ДМ, що використовувалися комплексами С-300/С-400.

Аналітики Defense Express зазначають, що українські офіційні структури вперше зафіксували використання спеціально переобладнаних пускових установок С-400 для запуску ракет РМ-48У по території України. Йдеться про своєрідні «ерзац-ОТРК», кількість яких, за оцінками, є обмеженою.

Водночас наразі невідомо, наскільки конструктивно відрізняються штатні пускові установки С-400 від тих, що були спеціально адаптовані під РМ-48У. Так само залишаються питання щодо реальних характеристик самої ракети.

Як припускають аналітики, російське військове командування може розглядати застосування РМ-48У як фактичний аналог використання балістичних ракет 9М723 комплексу «Іскандер-М».

Ракети РМ-48У для С-400 — що про них відомо

УНІАН з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України пише, що ці пускові установки зведені у п’ять спеціальних ракетних груп, які розміщені на території Брянської та Ростовської областей.

Протягом 2026 року Росія помітно наростила застосування керованих ракет РМ-48У проти України. Якщо у січні–червні російські війська використовували в середньому близько 15 таких ракет на місяць, то лише за перші 20 днів липня було зафіксовано вже 46 запусків.

Однією з причин активнішого використання РМ-48У може бути їхня нижча вартість порівняно з ракетами 9М723 для ОТРК «Іскандер». Крім того, Росія має значний запас таких боєприпасів — близько 400 ракет, виготовлених для комплексів С-400.

Виробництвом РМ-48У займаються Московський машинобудівний завод «Авангард» (ММЗ «Авангард») та машинобудівне підприємство «Авіатек» у Вятці.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакує Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень заклади освіти та автомобілі. Є потерпілі. За даними соцмереж, сталося ймовірне влучання поблизу відомого стадіону в Печерському районі.

Окрім того, російські військові завдали удару дроном по ТЦ у Харкові. За даними влади, є загиблий та постраждалі.

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