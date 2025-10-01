- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
4000 грн за залізне ліжко: волонтерка про захмарні ціни на житло для військових
За словами волонтерки, шестеро військових платять 24 тис. грн за занедбану хату біля лінії фронту.
Питання захмарних цін на оренду житла для військових у прифронтових районах — досі топ тема у соцмережах.
Цього разу про кричущий випадок розповіла волонтерка Діана Макарова.
Волонтерка опублікувала фото занедбаної кімнати у приватному будинку поблизу лінії фронту, де, очевидно, довгий час ніхто не проживав. У кімнаті стоїть старе радянське залізне ліжко. За це військовий сплачує 4 тисячі гривень на місяць, стверджує Макарова.
За її словами, у цій хаті живуть шестеро військових. Тому загалом власник занедбаного будинку отримує 24 тисячі грн на місяць.
«І тут зараз прийдуть військові і скажуть: „Подумаєш, ці ще добре влаштувались. Ми за свою хату платимо 35. 40. 60 тисяч гривень“. Да, братці, це вам не Турція, все включено. Тут, щоб повоювати, ще треба житло знайти. А житло на лінії фронту — тема популярна, все розхватали до вас. … блін, цей сюр мене виносить вже котрий рік», — обурилася волонтерка.
Раніше ми наводили шокувальні розповіді військових про те, як оренда квартир у прифронтових містах може бути більшою, ніж у Європі.
Також військовослужбовець ЗСУ та екснардеп Ігор Луценко також звернув увагу, що ціни на оренду житла у прифронтових районах захмарні і більші навіть, ніж у Києві чи Львові.