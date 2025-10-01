4000 грн за залізне ліжко: волонтерка про захмарні ціни на житло для військових

Хата без зручностей за ціною люкса

Питання захмарних цін на оренду житла для військових у прифронтових районах — досі топ тема у соцмережах.

Цього разу про кричущий випадок розповіла волонтерка Діана Макарова.

Волонтерка опублікувала фото занедбаної кімнати у приватному будинку поблизу лінії фронту, де, очевидно, довгий час ніхто не проживав. У кімнаті стоїть старе радянське залізне ліжко. За це військовий сплачує 4 тисячі гривень на місяць, стверджує Макарова.

За її словами, у цій хаті живуть шестеро військових. Тому загалом власник занедбаного будинку отримує 24 тисячі грн на місяць.

«І тут зараз прийдуть військові і скажуть: „Подумаєш, ці ще добре влаштувались. Ми за свою хату платимо 35. 40. 60 тисяч гривень“. Да, братці, це вам не Турція, все включено. Тут, щоб повоювати, ще треба житло знайти. А житло на лінії фронту — тема популярна, все розхватали до вас. … блін, цей сюр мене виносить вже котрий рік», — обурилася волонтерка.

Раніше ми наводили шокувальні розповіді військових про те, як оренда квартир у прифронтових містах може бути більшою, ніж у Європі.

Також військовослужбовець ЗСУ та екснардеп Ігор Луценко також звернув увагу, що ціни на оренду житла у прифронтових районах захмарні і більші навіть, ніж у Києві чи Львові.